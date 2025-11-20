防衛省のシンクタンクである防衛研究所は、中国の軍事・安全保障の動向をまとめた「中国安全保障レポート2026」を公表し、中国、ロシア、北朝鮮の連携について分析しました。

レポートでは、インド太平洋地域における中国とロシアの関係は、日本、韓国などの同盟国と連携して抑止力を高めるアメリカに対して、戦略的なバランスをとるために展開してきたと説明。中露による合同軍事演習や合同パトロールが常態化するとともに、その規模や範囲が拡大してきたと指摘しました。

その上で、ロシアによるウクライナ侵略に対して、中国は政治的な解決を求めるなど、両国間で齟齬（そご）もみられると示しました。

また、ロシアと北朝鮮の関係については、ウクライナ侵略を契機に、事実上の同盟関係を構築する一方、中国と北朝鮮の関係については、北朝鮮が「核開発」によってアメリカへの抑止力を強化した結果、中国が果たす役割は限定的となったと指摘しました。

また、中国、ロシア、北朝鮮の3国間の関係は形成されていないものの、中国、ロシアの戦略的な協力が中国の軍事能力の増強を、ロシアと北朝鮮の接近が北朝鮮の核・ミサイル能力の増強をもたらすおそれがあると結論づけました。