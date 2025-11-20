漫画を無断でインターネット上に公開する違法行為の責任は、海賊版サイトの運営者にとどまらず、配信を手助けした企業にも及ぶという、初めての司法判断である。

海賊版サイトの漫画データを拡散させ、著作権を侵害したとして、講談社など出版４社が米国のＩＴ企業「クラウドフレア（ＣＦ）」に総額５億円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。東京地裁はほぼ全額の支払いを命じた。

ＣＦ社は、世界各地に自社サーバーを設け、様々なサイトのデータを円滑に閲覧させるサービスを提供している。この機能は、サイトにアクセスが集中することを防ぎ、通信の負荷を軽くするのに不可欠だとされる。

海賊版サイトは、ＣＦ社のサーバーを通じて人気作品「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」など４０００点の漫画を配信していた。判決は、ＣＦ社が権利侵害を認識できたはずだと認定し、「サイト運営者の権利侵害を幇助（ほうじょ）した」と判断した。

海賊版サイトの直接の運営者でなくても、違法行為を手助けした配信事業者の責任を認めたという点で、判決の意義は大きい。

出版社側は提訴前、配信の停止を再三要求したが、ＣＦ社はすぐに応じなかった。判決は「サービスを停止していれば、権利侵害を回避できた」とも指摘した。

海賊版の横行によって、漫画家や出版社は正当な対価を得られなくなり、創作活動も大きな影響を受けている。判決は、出版文化の発展が阻害されかねない事態を重く見たのだろう。

海賊版サイトによる被害は深刻だ。日本の漫画や小説が掲載されている違法サイトは９００を超え、１か月の閲覧数は２８億回に上っている。作品をタダ読みされた被害額を推計すると、年間８・５兆円に達しているという。

ＣＦ社のような配信事業者は、違法サイトに厳しい姿勢で臨む必要がある。被害申告があった場合、事実関係を調べてサービスを停止するなどの措置が欠かせない。

多種多様なサイトを自由に開設させている大手プラットフォームも責任を免れまい。

２０１８年に社会問題となった海賊版サイト「漫画村」を巡っては、日本の元運営者が民事に加え、刑事上の責任も問われた。ただ、海外にいる運営者は摘発が難しく、違法サイトが一向になくならない状況を招いている。

各国の捜査機関で連携を強化し、運営者を迅速に摘発できる仕組みを整えることが急務だ。