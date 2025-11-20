高市首相の台湾に関する国会答弁を巡り、日本の対応に不満があるからといって、意図的に日本を貶（おとし）めようとする中国のやり方は度が過ぎる。

金井正彰外務省アジア大洋州局長と中国外務省の劉勁松アジア局長が北京で協議した。中国中央テレビは、劉氏がポケットに手を入れたまま相手を見下すように話し、金井氏が頭を下げたかに見える様子を放送した。

劉氏の対応は著しく礼節を欠き、外交の場で求められる規範を逸脱している。動画は中国のＳＮＳ上で拡散された。中国が強い立場にあると宣伝するための、悪質な印象操作にほかならない。

中国は国際社会でも一方的な対日批判を展開している。

中国の国連大使は、国連安全保障理事会改革を協議するための国連総会の会合で、首相の答弁を持ち出し、「中国の内政に干渉するものだ」と非難した。日本には「常任理事国入りを求める資格はない」とも主張した。

日本の代表が「根拠のない発言だ。日本は世界の平和と繁栄に貢献してきた」と反論したのは当然である。首相の答弁は、台湾の帰属に関するものではなく、日本の安全に直結する台湾周辺での武力紛争についての見解だからだ。

日本が内政干渉をしているという中国の主張にはそもそも無理がある。日本に非があるような印象を与えようと外交戦を展開しているのだろうが、国際社会の理解は得られまい。

加えて、中国政府の宣伝戦が民間分野にも及び、日中間のビジネスに悪影響が広がりつつある。

中国で日本のアニメ映画「クレヨンしんちゃん」などの公開が当面見送られたという。中国政府による日本への渡航自粛や留学見直しの呼びかけを受け、日本旅行などを中止する動きも出ている。

また、中国は、日本産水産物の輸入再開手続きを巡り、追加資料の提出を求めた。日本側に不備があったというのが表向きの理由だが、実際は首相の答弁を受けた対抗措置とみられる。

中国外務省報道官は、首相の答弁が国民の強い怒りを引き起こしており、「たとえ日本の水産物が中国に輸出されたとしても、市場はないだろう」と述べた。

中国は日本産水産物の安全性を認め、禁輸措置の解除で合意したはずだ。それを一方的に覆すようでは、中国は国際ルールや２国間の合意を守らない国だと見なされる。中国自身の信用を傷つける不毛な駆け引きをやめるべきだ。