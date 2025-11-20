政府・与党は、２１日にも閣議決定する総合経済対策に、児童手当の対象となっている０〜１８歳の子ども１人あたり２万円を給付する支援策を盛り込む方針を固めた。

所得制限は設けず、一回限りの給付とする方向だ。冬場の電気・ガス代の補助については、来年１〜３月の３か月使用分に対し、一般的な家庭で計７０００円程度とする方向で調整する。

自民党の小林政調会長は１９日、公明党の岡本政調会長と会談し、「子育て応援手当」として２万円の給付を実施する方針を伝えた。公明は、子ども・子育て世帯への特別緊急支援を要望していた。小林氏は会談後、記者団に「物価が上がっている中で、子育て世代を支援していく観点から盛り込んでいく」と語った。

給付の対象は、０〜１８歳の子どもを持つ児童手当の受給者で、必要経費は４０００億円程度を見込む。給付時期は各自治体に委ねる考えで、２か月に１度給付される児童手当と同じ口座に振り込むことを想定している。

来年１〜３月使用分の電気・ガス代の補助について、小林氏は記者団に、１世帯当たり６０００円を上回る規模で調整を続けていると説明した。政府関係者によると、寒さの厳しい１、２月の補助を手厚くし、一般的な家庭で７０００円台に乗せる方向だ。

政府は当初、３か月で計６０００円程度の支援を行う意向だったが、日本維新の会の遠藤敬国会対策委員長（首相補佐官）ら維新側が増額を強く求めていた。

総合経済対策の規模を巡っては、政府は、２０２５年度補正予算案の一般会計と特別会計からの支出と大型減税を合わせて２１兆円超とする方向で最終調整に入った。一般会計からは１７兆円超を支出する方針だ。２４年度（１３・９兆円）を上回る規模となる。臨時国会で財源の裏付けとなる補正予算案の成立を目指す。