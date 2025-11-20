【ZARAのピンク】が甘すぎずちょうどいい！ 大人に似合う♡「秋冬トップス」

ぬくもりを感じさせつつ色の印象をまろやかに見せやすいニットのおかげで、ちょっぴり勇気のいるカラーもハードルが下がりそうな秋冬のトップス選び。「大人には甘すぎるかも」と春夏には一歩踏み出せなかったピンクのトップスも、今季の【ZARA（ザラ）】なら大人に似合う絶妙な色味のものが見つかりそうです。甘さだけでなく上品さも香るZARAのピンクトップスで、秋冬コーデを華やかに彩ってみては？

潔いシンプルなニット地に淡いピンクが映える

【ZARA】「ソフトニットセーター」\6,590（税込）

なめらかな表面感のニット地が、淡いライトピンクを美しく見せるクルーネックのセーター。着丈はコンパクトに、袖丈は長めに設定した今っぽいバランスが特徴。ドロップショルダーもこなれ見えを手助けし、シンプルながらワンツーでもサマ見えを狙える一枚です。シャツやスカーフを追加したり、華やかなボトムスと合わせたりと、他のアイテムを盛りやすいのもGOOD。

渋いピンクと透かし編みで女性らしくエッジィに

【ZARA】「POINTELLEステッチ ウール & アルパカセーター」\5,990（税込）

控えめな透かし編みがエッジを効かせるこちらのセーターは、裾の切り替えの幅が広めに設定されているのもポイント。フィット感のあるシルエットも相まって、一枚で女性らしいメリハリをコーデに演出してくれそう。わずかに渋みのある色味のピンクは甘くなりすぎず、顔まわりを上品に彩ってくれそうです。

差し色として覗かせたいくすみピンクのハイネック

【ZARA】「ベーシック無地セーター」\5,290（税込）

コーデのメインを占めるアウターの首元から色を覗かせられるハイネックのセーターは、積極的に色のバリエーションに挑戦したいアイテム。淡く落ち着いたくすみピンクは、大人可愛い差し色としてワンポイントでも存在感を発揮しそう。上からカーディガンやシャツを重ねられるレイヤード要員として、着回し力の高さにも期待できます。

ピンクにフラワーボタンが華やぐフェミニンな一枚

【ZARA】「フラワーカーディガン」\6,590（税込）

一点投入でコーデがパッと華やぐような、明るい色味のピンクが目を引くフェミニンなカーディガン。フロントにはエンボス加工が施された花の形のボタンがあしらわれており、控えめながら愛らしい雰囲気を醸し出してくれそう。目の詰まったクリーンなニット地とレギュラーフィットのシルエットできちんと見えしやすく、真面目なジャケットの下に重ねてみるのも素敵！

writer：かんだちほ