µð¿Í¡¦»³À¥¿µÇ·½õ¡¢Â¾µåÃÄ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤â´Þ¤á¤ÆÌÏº÷¡¡½Ð¾ìµ¡²ñµá¤á¡Ö²¿¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡µð¿Í¤Î»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¡¢Â¾µåÃÄ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤â´Þ¤á¤ÆÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µåÃÄ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££Çµå¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¤â¤Á¤í¤ó³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤«¡Ê¤Î¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ë¼ûÍ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¡Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£¶Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï²ÝÂê¤ÎÂÇ·â¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢£²·³¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££±·³¤Ç¥×¥í½éÂÇÅÀ¤âµó¤²¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì£±»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤òÊÝÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡Ö²¿¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤·ÍèÇ¯¡¢ºÆÍèÇ¯¤ËÆ±¤¸·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¼ã¤¤»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£