◆大相撲 ▽九州場所１１日目（１９日、福岡国際センター）

首位で並ぶ横綱・大の里が、昇進３場所目で初めての連敗で２敗となり、優勝争いが混戦となった。すでに負け越しが決まっている小結・隆の勝に、わずか１秒８で引き落とされた。前日に初金星の東前頭５枚目・義ノ富士は、１敗の関脇・安青錦を突き出して勝ち越した。横綱・豊昇龍は関脇・王鵬に完勝して２敗をキープ。トップで２敗の大の里、豊昇龍、安青錦を１差で義ノ富士、錦富士、時疾風の平幕勢が追う白熱の展開となった。

場内にどよめきが響き渡った。大の里は、隆の勝より先に手をついた立ち合いからのど輪で左足が流れ、右足も崩れた。引き落とされて腹ばいに。２敗目に土俵で一瞬、落胆したような姿を見せた。「下半身が伸びてしまった。しっかり左を使っていたつもりが攻められなかった」と悔やんだ。

初黒星となった前日の義ノ富士への金星配給を引きずった。八角理事長（元横綱・北勝海）は「手がつくのが早かった。足がついていかなかった」と指摘。幕内後半戦の九重審判長（元大関・千代大海）も「仕切っている時の表情から硬いと思った。所作から連敗したくないという気持ちが見えた。心と体が一致しなかった」と首をかしげた。大の里も支度部屋では厳しい表情のまま唇をかみしめた。

連敗は大関時代の今年初場所以来で、横綱昇進後３場所目で初。一方的に敗れた１０日目の義ノ富士戦後、師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）から「攻撃の意識を持とう」と助言されたが、肝心の足がついてこなかった。秋場所で年間最多勝は決め、現在は６９勝。日本出身に限れば９７年の横綱・貴乃花（７８勝）以来の年間７０勝を目前に連日の足踏み。大の里は「しっかり反省したい」と絞り出した。

９連勝中だった前日朝はてっぽうに加え、鏡の前で立ち合いを何度も確認する場所中のルーチンを繰り返した。だが、１９日の福岡・西区の部屋での朝稽古は、てっぽう後に土俵外に立つと、幕下以下の力士の稽古を見守った。稽古後はまげをほどいて髪を洗い、土俵入りの化粧まわしも変更。「特にない」と意図は明かさなかったが、心の揺らぎは明らかだった。

過去２度の全勝ターンはともに優勝も、Ｖ戦線は混沌（こんとん）としてきた。過去に本割で１勝７敗（不戦勝除く）の豊昇龍戦を残すだけに「残り４日間しっかりやることが大切」と引き締める。２場所連続優勝と日本出身では、貴乃花以来２９年ぶり年間４度制覇に向け、試練の時を迎えた。（山田 豊）