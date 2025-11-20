巨人が新外国人候補として前レイズのフォレスト・ウィットリー投手（２８）を本格調査していることが１９日、分かった。アストロズに１６年ドラフト１巡目指名された２０１センチの長身右腕で１６０キロの剛速球が魅力。日本行きを目指すためリリースしたとレイズから発表された。細部を詰めている段階で、正式決定はしていないが、獲得が実現すれば、先発不足を解消するエース級として期待がかかる。

先発陣の救世主になり得る新助っ人が、加わる可能性が浮上した。米大リーグのレイズはこの日（現地時間１８日）、ウィットリーが日本行きを目指すためメジャー４０人枠から外してリリースしたと発表。巨人が本格調査を進めていることが明らかになった。

現時点では正式決定しているわけではなく、細かい部分を詰めている段階とみられ、慎重に情勢を見極める必要がある。だが、獲得が実現した場合は、来季の２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一へ大きな戦力アップになりそうだ。

身長２０１センチのイケメンで、１６０キロ前後の剛速球とチェンジアップ、シンカー、鋭いカットボール、スライダーなどを操る本格派右腕。高校時代から有名で、１５年に日本で開催されたＵ―１８ワールドカップの米国代表として来日した。アストロズから１６年ドラフト１巡目指名を受け、１８年ＭＬＢ若手プロスペクト（有望株）ランキングでは１００人中９位にランクイン。同１位は大谷翔平だった。

１８年には長時間、運転する際の対策として摂取した眠気防止の薬に、禁止薬物の成分が微量含まれていたとして、５０試合出場停止処分を受けた。その後はマイナーで経験を積み、２１年に右肘トミー・ジョン手術を受け２２年は全休。今季はアストロズ、レイズでメジャー計１０登板で防御率１３・５０だったが、３Ａでは１９登板（１２先発）８勝４敗、防御率２・８０、６１イニング、７５奪三振と好成績をマークした。

巨人はリーグ３位に終わった今季、先発不足に苦しんだ。完投はわずか２で、先発の平均投球回５・４はリーグワースト。山崎が１１勝も、戸郷は８勝（うち１勝は救援勝利）、赤星が６勝、井上が４勝、田中将と森田が３勝に終わった。６勝したグリフィンはメジャー復帰を目指して退団の可能性が高く、先発補強が重要課題となっていた。

先発ではソフトバンクからメジャー復帰を模索している有原の動向も注視している。その中で、メジャードラフト１巡目右腕のウィットリーが加われば、山崎とのダブルエースとして投手陣の柱になる可能性は十分ある。

前日本ハム育成選手の左腕・北浦を支配下で、前ソフトバンクの右腕・板東を育成契約で獲得し、幅広い視点で先発整備を進める阿部巨人。元メジャーのトッププロスペクトの長身右腕の動向が注目される。

◆フォレスト・ウィットリー（Ｆｏｒｒｅｓｔ Ｗｈｉｔｌｅｙ）１９９７年９月１５日、米テキサス州生まれ。２８歳。２０１６年ドラフト１巡目（全体１７位）でアラモハイツ高からアストロズ入り。２４年にメジャーデビュー。２５年６月に金銭トレードでレイズに移籍。投球の約３０％が直球で、カットボール、シンカーなどを投げる。メジャー通算１３登板（先発０）で０勝０敗、防御率１０・５７。マイナー通算１３０登板（うち先発７７）で２２勝２４敗、防御率４・６７。２０１センチ、９４キロ。右投右打。