ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が１９日、都内で行われた自身が出演する木下グループの「ＣＭ第２弾制作発表会」に出席。大谷翔平投手（３１）らの来年３月のＷＢＣ出場について、悩める胸中を明かした。これまではド軍の監督という立場としてＷＢＣ出場に否定的な思いも吐露したことがあった。この日は「彼らが決めること」と、３選手に託すことを明言した。

様々な思いが交錯する中で、ロバーツ監督は思いを口にした。来年３月のＷＢＣへの大谷、山本、佐々木の出場の可否を問われた指揮官は、最終的には各選手の意思に委ねる方向性を示した。

「翔平、山本、朗希（の出場）は、私が決めることではなくて、彼らが決めること。今季はすごく長いシーズンを戦った。もし彼らがＷＢＣに出場すると決めたらサポートする。投手にとっては体や腕にとても負担になるので、休むことも来季へは大事なことだけど、私たちはＷＢＣが各選手や日本にとってどれだけ重要かも理解している。その決断を尊重する」

ＷＢＣは、来年のメジャー開幕前に行われる。２大会連続出場の期待がかかる大谷は「球団とどうなるかというのを連絡を待っている段階」。また、山本は「いったんしっかり休んで、また練習頑張ります」と話すにとどめている。ド軍の監督という立場のロバーツ監督はチームの３連覇へ「ＡＢＥＭＡ」のインタビューでは「個人的にはＷＢＣに出場しないでほしい」と吐露したことも。ゴームズＧＭもＧＭ会議中の１１日には「もうすぐ話し合うことになると思う」と話していた。

３年連続ワールドシリーズ制覇を狙うロバーツ監督が慎重になるのも当然かもしれない。大谷は２３年９月に右肘、２４年１１月に左肩の手術を受けた。山本は２４年に右肩痛で約３か月離脱したが、今季は１年間ローテでフル回転した。朗希は今季、右肩痛で約４か月も離脱。またＷＢＣ中に故障した際に支払われる保険の問題など、乗り越えるべきハードルは多い。

今季３年連続４度目のＭＶＰを受賞した大谷には「おめでとう。誇りに思う」とメッセージを送ったことを明かした指揮官。来季へ向けても「翔平はスペシャル、スペシャルプレーヤー。来季もＭＶＰを取ってほしい。彼には限界を作ってほしくない。どんな壁でも乗り越える選手」と期待を込めた。

ロバーツ監督は１８日、都内で木下グループのＣＭ撮影に臨んだ。撮影中は何度も満面の笑みを見せ「すごく楽しかった。（共演した）子供たちも楽しんでくれて、いいＣＭができたと思う。ＣＭのコンセプトだった『豊かな個性が集まったチームの力』は、監督としての思いにもつながる」と充実した様子で振り返っていた。ド軍の３人の『豊かな個性』はどんな結論を出すのか―。ロバーツ監督にとっては、悩ましい時間が続きそうだ。（安藤 宏太）

◆日本人メジャー選手のＷＢＣ招集を巡る状況 侍ジャパンは９月に、次回ＷＢＣのメンバーに関してＭＬＢ球団に所属する日本選手のリストを、大会主催者のＷＢＣＩに対して送付済みだ。リストにはドジャース・大谷、山本、佐々木を含む日本人メジャーリーガー全員の名前が記載されているが、１１月中旬になってもＷＢＣＩからの返答がない状況。井端監督はド軍の３人やカブス・鈴木を主力として計算しているだけに、出場可否がもたらすチーム編成への影響は計り知れない。井端監督は一日も早い返答を待っている。

〇…ロバーツ監督は朗希について、来季は先発に復帰することを明言した。９月に救援に転向してポストシーズンでは９登板で３セーブ、２ホールドの防御率０・８４だった。指揮官は「週に１度の登板を予定している。彼には健康であり続けていてほしいし、力強さを維持してほしい」と期待。ワールドシリーズＭＶＰに輝くなどエースとして１年間フル回転した山本については「今年は本当に大きく成長してくれた」とたたえていた。