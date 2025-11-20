オリックス・山下舜平大投手（２３）が１９日、来季へ「無双ボディー」の完成を誓った。２０日が最終日となる秋季キャンプでは「朝昼昼夜夜」の１日５食で栄養管理し、体重は昨年の同時期より４キロ減の９９キロ。「動きやすいし、オフのベースはできた」と力を込めた。

「朝から夜にかけて（食事を）少なくするイメージで」と低脂肪高たんぱくを徹底。就寝前に卵の白身４個分を摂取した。キャンプ休日の釣りはリフレッシュとし、高知での外食はたった１度。口にしたのはハンバーガー一個で、それもカロリー補給のためだった。

今季は９月から戦列に加わり、４試合で１勝、防御率１・２５。腰の状態も良好で「開幕からずっと投げられるように。単純に打たれたくない」と圧倒するつもりだ。オフの３か月で１キロ増やし、１００キロでキャンプインが理想。怖い舜平大が仕上がる。（長田 亨）

〇…台湾プロ野球の中信兄弟で監督を務める平野恵一氏（４６）が、ＯＢでもあるオリックスの秋季キャンプを訪問した。平野氏が球団側へ要請し、中信兄弟の投手４人とコーチ１人がキャンプ初日から最終日の２０日まで練習参加。岸田監督ら元同僚とも旧交を温め「僕自身も勉強になりましたし、たくさん刺激をいただけました」と笑みを浮かべた。現役時代は二塁で２度のゴールデングラブ賞を受賞した名手。二塁で併殺の動きなどを助言された太田は「自分にとってプラスになります」と感謝した。