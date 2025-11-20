12球団スター集結の恒例イベント『超プロ野球ULTRA』出演者が発表 対決方式リニューアルも【一覧】
プロ野球12球団のスター選手が一堂に会する、恒例のスペシャルイベント『大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA』が、12月8日で大阪城ホールで開催されることが決まり、20日に出演者が発表された。
【写真】『超プロ野球ULTRA』5年連続MCの爆笑問題＆鷲見玲奈
1985年にスタートした当イベントシリーズは、今年で41回目。今年は「12球団の対抗戦」から、「セ・パのリーグ対抗戦」にリニューアルされる。「交流戦上位6チーム独占」「オールスター全勝」「ソフトバンクによる日本シリーズ制覇」と“三冠”を達成したパ・リーグが強さを見せるのか。それとも、セ・リーグが雪辱を果たすのか。
球団の垣根を越えたチームで一致団結し、各競技では特別な演出やスペシャルゲスト登場も予定。「負けず嫌いなトップアスリートの真剣勝負」「緊張感溢れるシーズン中には見せない表情」「オフシーズンだからこそ見られる真のキャラクター」など、プロ野球選手の魅力を生で間近で見られる数少ないチャンスとなる。
イベントMCは、今年も爆笑問題＆鷲見玲奈が務める。5年連続で息ぴったりの3人が、“今”“ここ”でしか見られない豪華なスターたちの熱戦を盛り上げる。
出場する全選手も決定。侍JAPANメンバーやタイトルホルダー、未来のプロ野球を背負うホープなど、202５年のプロ野球を盛り上げた12球団のスターがそろう。
■タイトル『大和地所スペシャル 超プロ野球 ULTRA』
開催日：2025年12月8日（月）開場：午後4時30分、開演：午後6時
会場：大阪城ホール
主催：一般社団法人日本プロ野球選手会、読売テレビ放送株式会社
■出演
MC： 爆笑問題（太田光、田中裕二） 鷲見玲奈
セ・リーグ出場選手（敬称略）
阪神タイガース：門別啓人・高寺望夢（※高＝はしごだか）
横浜DeNAベイスターズ：中川虎大・梶原昂希
読売ジャイアンツ：船迫大雅・泉口友汰
中日ドラゴンズ： 金丸夢斗・石伊雄太
広島東洋カープ：森浦大輔・小園海斗
東京ヤクルトスワローズ： 奥川恭伸・岩田幸宏
パ・リーグ出場選手（敬称略）
福岡ソフトバンクホークス： 岩井俊介・川村友斗
北海道日本ハムファイターズ： 達孝太・清宮幸太郎
オリックス・バファローズ：九里亜蓮・福永奨
東北楽天ゴールデンイーグルス：西垣雅矢・宗山塁
埼玉西武ライオンズ：甲斐野央・渡部聖弥
千葉ロッテマリーンズ： 高野脩汰・藤原恭大
