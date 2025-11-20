

阪神電車の神戸三宮駅。大阪の梅田と難波のほか、相互直通運転によって近鉄奈良や山陽姫路へも乗り換えなしで行くことができる（編集部撮影）

【写真はこちらから】▶阪神電車開業当日の「神戸停留場」や、併用軌道（路面電車）時代の御影駅周辺の貴重な写真と現在を見比べる▶かつて「北大阪線」や「国道線」「甲子園線」もあった阪神の路線▶甲子園球場や京セラドーム…梅田だけでなく難波にも▶現在の阪神沿線には何がある？

阪神電車120年の歴史を振り返る中で、21世紀に入って延伸した阪神の路線といえば阪神本線の東側。2009年3月に「阪神なんば線」の西九条―大阪難波が開業したことだろう。

阪神の路線が「東西に延びた」

プロ野球のオリックス・バファローズの本拠地である大阪ドームの最寄り駅「ドーム前」が開業したことや、阪神と近鉄の相互乗り入れも始まり、神戸三宮から近鉄奈良を結ぶ「快速急行」の運転も始まった。だが意外に知られていないのは同じ時期に、阪神本線の西側でも阪神の路線が延伸されたことだった。

2009年3月に「阪神高速神戸線」が開業した。といっても、新たに線路を敷設したわけではなかった。阪急・阪神・山陽・神戸電鉄のターミナルをつなぐ目的で1968年に開業した「神戸高速鉄道」のうち、阪急・阪神・山陽が乗り入れている東西線が阪神線に衣替えしたというわけだ。

阪神・淡路大震災からの復興事業で財務内容が悪化した神戸市が保有資産を見直す一環で神戸高速鉄道への出資比率を引き下げたのがきっかけだ。

その結果、阪急阪神ホールディングス傘下の阪急と阪神が神戸高速鉄道の筆頭株主になり、両者の合計で約52％と同社を支配する持ち分になった。

それまで神戸高速鉄道が駅の運営などを直接担当していたが、阪神が担うようになったことで阪神線の一部に組み入れられることになった。高速神戸駅や高速長田駅のように、駅名の「高速」を使い続けているため地元でも明確に変わった感覚はあまりない。

新開地も「新たな阪神沿線」

それでも、これまで神戸高速鉄道の沿線だった、これらの駅は現在では立派に阪神沿線だ。その新たな阪神沿線である新開地駅から徒歩数分の立地にある上方落語の定席「神戸新開地・喜楽館」では今秋、阪神電鉄の開業120年を記念する落語会が開催された。

10月20〜26日に開かれたのは「阪神電気鉄道開業120周年記念兵庫県民ウィーク」。阪神が開業120年を迎えたのを記念し、兵庫県出身や県内在住などゆかりの「県民落語家」が出演した。

この落語会の特別な演出としては、浪曲師の真山隼人さんが新作「阪神電車物語」を披露したこと。初日の20日に阪神電車で大阪梅田を出発した2人組「マツ」と「タケ」が21日に尼崎、22日に甲子園と沿線のあれこれを語り、千秋楽の26日には喜楽館に到着する道中を描いた。

かつて西宮市に住み、プロ野球の阪神ファンでもある笑福亭鶴瓶さんが出演した22日は早々に前売り券が売り切れていた。



神戸新開地・喜楽館で開催した阪神開業120周年の記念イベント「兵庫県民ウィーク」（筆者撮影）

プロ野球・阪神タイガースのこともあって、阪神といえば大阪の鉄道というイメージがあるかもしれないが、神戸でも阪神の存在感は大きい。

神戸と大阪を結ぶ私鉄といえば阪神と阪急の2社があるが、阪神が神戸と大阪を結んだのは阪急よりも15年早い1905年。しかも阪急の神戸側の終点は現在の王子公園駅付近にあり、阪急が三宮に進出したのは1936年と、阪神に遅れること31年。神戸側で使いやすい電車といえば阪神だったのは想像に難くない。



阪神本線の大阪側のターミナル、梅田駅。阪神百貨店が面する交差点名は「阪神前」（編集部撮影）

キタとミナミ、どちらにも電車1本で

神戸からみて便利な鉄道というのは現在でもいえることだろう。たとえば2009年の阪神なんば線開業でもメリットが大きかったのは神戸側ではないか。

大阪メトロ以外で、大阪のキタ（梅田）とミナミ（難波）の両方に乗り換えなしで到着できるのは、阪神本線の三宮や西宮など阪神本線の快速急行が停車する駅だけだろう。

三宮からJR線が利用できることを考えると、阪神なんば線の開業は神戸が「京都と奈良の両方に鉄道で乗り換えなしで行ける都市」になったことも意味しており、神戸の拠点性を高める効果があった。



阪神なんば線・近鉄難波線の大阪難波駅の地上出入り口。左奥には南海難波駅が見える（編集部撮影）

ところで阪急は名経営者として後世に名を残す小林一三という創業者があったが、阪神の創業者といって思いつく人は少ないだろう。それは、おそらく神戸という街が1868年の神戸港開港後に発展した新しい街だったということと関係がありそうだ。

神戸の隣町である兵庫津（ひょうごのつ）は、平清盛が日宋貿易に活用したという歴史ある港町だが、本格的に西洋との貿易港として整備を始めた神戸港の後背地に広がったのが旧外国人居留地を中心とした神戸市街だ。



阪神本線の神戸側の終点、元町駅。同駅から山陽電車と接続する西代駅までが神戸高速線。「直通特急」で大阪へも姫路へも行ける（編集部撮影）

発起人の1人に小曽根喜一郎

新たな都市と経済の中心地である大阪を民間の鉄道でいちはやく結びたいと考えたのは、当時の神戸で商売を始めた経営者たち、いわば神戸経済界の悲願であったとも考えられる。

阪神電気鉄道の歴史をさかのぼると最も源流にあるのは1893年に設立発起した「神阪電気鉄道」だった。翌年には摂津電気鉄道に改称することになるが、当初の本社は神戸市花隈町（現在の神戸市中央区）に置かれ、当時の神戸経済界の熱意がうかがえる。

徐々に大阪側の資本も入り、社名も現在の阪神電気鉄道に変わる。ただ一貫して阪神の大株主で、神戸側代表のような役割を果たしたのが、発起人としても名を連ねた小曽根喜一郎（1856〜1937）だ。

1898年に開いた摂津電気鉄道の創業総会の時点では1000株を保有する第5位の大株主で、取締役にも就任した。1916年ごろから4250株（発行済み株式の3.0％）を保有する筆頭株主になった。

明治以前の小曽根家は酒樽の製造を手がけていたというが、江戸末期には貸家業と貸金業に進出し、蓄財に成功する。これを資本に新たに始まった神戸市街の整備に関するインフラ投資に乗り出した。

よく知られるのが湊川改修株式会社への出資だ。兵庫津を中心とした兵庫の街と、新たな神戸の街を分断していた天井川の湊川を付け替える。東西の往来を円滑にし、神戸市街が広がった。その旧湊川の跡地は喜楽館もある現在の新開地商店街だ。日本で初めて河川トンネルを作った工事としても知られる。

このほか小曽根喜一郎が設立に関わった会社は、日本毛織（ニッケ）、神戸海上運送火災保険（現あいおいニッセイ同和損害保険）、阪神内燃機工業、帝国水産（現ニッスイ）、神戸瓦斯（現・大阪ガス）などがある。

社会運動家としての一面も

小曽根喜一郎は社会運動家としても知られ、社会福祉施設「神戸報国義会」を設立。貧民救済事業に携わった。食べるのにも困る子供や身寄りのない子供を保護・養育する育児院（現在の児童福祉施設）や、貧しい人向けに医療を提供する施療院などの救済事業は、1941年に年間9万人の困窮者を助けた記録があるという。

新しい港町をいかに豊かな街にするか、という課題に取り組んだのが江戸期からの資産家だった小曽根家が取り組んだ投資だった。



小曽根喜一郎（株式会社オゾネ提供）

小曽根喜一郎と長男の小曽根貞松（たけまつ、1879〜1951）は親子2代にわたって阪神の社長を務めた。喜一郎は1927年の5月6日に社長就任。同年10月6日に辞任したと記録されている。

神戸・大阪の2大都市を高頻度で結ぶという事業モデルを生み出したとされる三崎省三の後を受けて社長に就任したのは、国鉄や阪急との競争が激化する中で、専務人事を巡って経営が混乱したためのようだ。

創業時から会社に関与した喜一郎は、いわば長老として混乱の収拾を求められたとみられる。すでに70歳だった喜一郎には堪えたようで5カ月と短期間での退任になった。

小曽根貞松が社長に就任したのは戦後の復興期。すでに1932年には監査役に就いていたが、取締役を経て1946年10月に社長に就任した。その時すでに67歳で、当時としては高齢だった。

長男の貞松は戦後復興期に社長

阪神内燃機工業の初代社長や神戸瓦斯社長としての手腕を買われたとみられ、インフラ復興に尽力した。1リーグ制時代の1947年に大阪タイガース（現在の阪神タイガース）が公式戦優勝。1948年に始めた航空代理業は2008年まで続いた。戦後の復興を形にして新規事業も立ち上げたうえで1950年、体調不良のため社長を辞任した。



小曽根貞松（株式会社オゾネ提供）

神戸の財閥といえば現在の双日や神戸製鋼所の源流である旧鈴木商店がしばしば取り上げられる。鈴木商店が日本だけでなく海外にも経営資源を求めるようなビッグビジネスを志向したのに対し、ひたすら地域密着型の小曽根家は対照的だ。



阪神電車神戸三宮駅。阪神本線は左の国道2号の地下を通る。「神戸阪急」が入る阪神三宮ビルは1933年竣工。南海難波駅のターミナルビルと同じ建築家の久野節が手がけた（編集部撮影）

現在も続く小曽根家の事業

小曽根家は貞松が初代のトップに就いた「本小曽根合資会社」を1921年に設立。小曽根家の資産管理や運用、事業投資を目的とした。鈴木商店はなくなってしまったが、本小曽根合資会社は1982年に『株式会社オゾネ』と会社名を変えて現在も続く。

現在は不動産、雑貨の小売り、生損保の保険代理業に加え、京阪神の企業を対象としてアート作品のレンタル事業に新事業として力を入れる。

株式会社オゾネの小曽根知晃さんに、喜一郎の時代から伝わることがあるか聞くと「『国家・社会の繁栄に寄与しないものには手を出さない』が弊社の経営哲学で、いまもなお実践している」という。

神戸と大阪を結ぶインフラ投資と同様に、地域を豊かにするにはどうするか、に主眼を置いて需要を開拓するビジネスは現代にも生きている。



（山本 学 ： 神戸経済ニュース編集長）