日本時間４時に公表されたＦＯＭＣ議事録を受けて、為替市場はややドル高の反応が見られている。議事録では「多くが１２月利下げは不適切とした一方、複数の委員からは１２月利下げは十分適切な可能性」と指摘していたことが明らかとなった。



十分適切と指摘した複数の委員は恐らく、ミラン理事とウォラー理事が含まれていると思われる。



ドル円は議事録公表直後に１５６．９０円付近まで上昇し、１５７円に接近している。



＊ＦＯＭＣ議事録

・多くが１２月利下げは適切でないと言及。

・複数の委員は１２月利下げは十分適切な可能性と言及。



USD/JPY 156.90 EUR/USD 1.1523 GBP/USD 1.3056



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

