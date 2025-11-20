　日本時間４時に公表されたＦＯＭＣ議事録を受けて、為替市場はややドル高の反応が見られている。議事録では「多くが１２月利下げは不適切とした一方、複数の委員からは１２月利下げは十分適切な可能性」と指摘していたことが明らかとなった。

　十分適切と指摘した複数の委員は恐らく、ミラン理事とウォラー理事が含まれていると思われる。

　ドル円は議事録公表直後に１５６．９０円付近まで上昇し、１５７円に接近している。

＊ＦＯＭＣ議事録
・多くが１２月利下げは適切でないと言及。
・複数の委員は１２月利下げは十分適切な可能性と言及。

USD/JPY　156.90　EUR/USD　1.1523　GBP/USD　1.3056

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美