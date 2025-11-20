ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４７ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式19日（NY時間14:17）（日本時間04:17）
ダウ平均 46044.39（-47.35 -0.10%）
ナスダック 22504.59（+71.74 +0.32%）
CME日経平均先物 49245（大証終比：+605 +1.23%）
欧州株式19日終値
英FT100 9507.41（-44.89 -0.47%）
独DAX 23162.92（-17.61 -0.08%）
仏CAC40 7953.77（-14.16 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.573（+0.000）
10年債 4.104（-0.010）
30年債 4.729（-0.004）
期待インフレ率 2.276（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.711（+0.005）
英 国 4.602（+0.048）
カナダ 3.238（-0.013）
豪 州 4.416（-0.024）
日 本 1.765（+0.026）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.46（-1.28 -2.11%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4083.90（+17.40 +0.43%）
ビットコイン（ドル）
88922.63（-3529.75 -3.82%）
（円建・参考値）
1395万1071円（-553782 -3.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46044.39（-47.35 -0.10%）
ナスダック 22504.59（+71.74 +0.32%）
CME日経平均先物 49245（大証終比：+605 +1.23%）
欧州株式19日終値
英FT100 9507.41（-44.89 -0.47%）
独DAX 23162.92（-17.61 -0.08%）
仏CAC40 7953.77（-14.16 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.573（+0.000）
10年債 4.104（-0.010）
30年債 4.729（-0.004）
期待インフレ率 2.276（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.711（+0.005）
英 国 4.602（+0.048）
カナダ 3.238（-0.013）
豪 州 4.416（-0.024）
日 本 1.765（+0.026）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.46（-1.28 -2.11%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4083.90（+17.40 +0.43%）
ビットコイン（ドル）
88922.63（-3529.75 -3.82%）
（円建・参考値）
1395万1071円（-553782 -3.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ