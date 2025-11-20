NY株式19日（NY時間14:17）（日本時間04:17）
ダウ平均　　　46044.39（-47.35　-0.10%）
ナスダック　　　22504.59（+71.74　+0.32%）
CME日経平均先物　49245（大証終比：+605　+1.23%）

欧州株式19日終値
英FT100　 9507.41（-44.89　-0.47%）
独DAX　 23162.92（-17.61　-0.08%）
仏CAC40　 7953.77（-14.16　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.573（+0.000）
10年債　 　4.104（-0.010）
30年債　 　4.729（-0.004）
期待インフレ率　 　2.276（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.711（+0.005）
英　国　　4.602（+0.048）
カナダ　　3.238（-0.013）
豪　州　　4.416（-0.024）
日　本　　1.765（+0.026）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.46（-1.28　-2.11%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4083.90（+17.40　+0.43%）

ビットコイン（ドル）
88922.63（-3529.75　-3.82%）
（円建・参考値）
1395万1071円（-553782　-3.82%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ