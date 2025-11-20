ボートレース津のルーキーシリーズ第21戦「スカパー！・JLC杯争奪戦」は19日、2日目が終了。きょう20日の3日目、注目レースは12Rだ。

動き一変してきた若林が2日続けての1枠で再び逃げる。2コースの中村泰が絶好のガード役になりそうなことも好都合。先マイ決めて突き放す。もちろん中村泰の差し切りは考えておきたい。若林がワンミスでもすれば突き抜ける。藤原がカド捲りで挑む。為本の先手ツケマイも無視できない。

＜1＞若林義人 ペラもそうだし、ピストンリングの交換も正解で、だいぶマシになった。出足、伸び、回り足と全体に上積みできてる。

＜2＞中村泰平 変わらず悪くないと思う。バランス型で自分好みの足。乗り心地はだんだんと良くなっている。

＜3＞為本智也 足は普通ぐらいだとは思うんですが、正直いいか悪いかわかってないですね。

＜4＞藤原仙二 ペラもしっかりやって、出足もターン回りも伸びも中堅上位はあると思います。

＜5＞相馬翔 初日の後半よりは乗り心地は良くなっていました。足も悪くない。

＜6＞石渡翔一郎 一番いいのはつながり。回ってからスムーズに回転が上がってる。現状でも勝率以上ある。