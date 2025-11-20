ジョー・アデルが自身のインスタグラムで報告

米大リーグ・エンゼルスのジョー・アデル外野手が18日（日本時間19日)、自身のインスタグラムで婚約を報告した。大谷翔平投手の元同僚として日本でも知られる大砲の朗報に、関係者や米ファンから祝福の声が集まっている。

アデルは、自身のインスタグラムで「フィアンセ まだ震えてる！ ベストフレンドでもあり、人生で一番愛する人と結婚するのが待ちきれない！#SheSaidYes」と報告。婚約者のジャズミン・グレーさんと共同投稿で、膝をつき指輪を送るシーンなど4枚の写真を公開した。

2017年ドラフト1巡目（全体10位）でエンゼルス入りしたアデルは、2020年にメジャーデビューして大谷とともにプレー。身体能力の高さは認められながらも中々ブレイクを果たせなかったが、今季は152試合に出場し、打率は.236ながらも37本塁打、98打点、OPS.778を記録した。

エンゼルス公式から「おめでとう！」とコメントがついた投稿には、同僚のノーラン・シャヌエル内野手から「Let’s gooooo!!!」、ザック・ネト内野手から「やったね！ おめでとう！」と祝福されたほか、米ファンからも「おめでとう！最高のカップルね！」「素晴らしい人生に乾杯！」「おめでとう、ビッグ・ジョー！2026年も頑張って！」といった声が届いていた。



