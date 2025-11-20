菊池風磨がはにかみながら「一緒に躍ろう」と誘うSHIKARI新TVCM公開！インタビューも到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

菊池風磨が出演するスキンケアブランド「SHIKARI」（シカリ）の新TVCM『躍れ、素肌。』篇（15秒/30秒）が11月20日より公開となる。

■菊池風磨が“洗顔の開拓者”として登場

今回の新CMには、2024年10月よりブランドアンバサダーを務める菊池風磨が登場。多忙なスケジュールの中でも常に整った素肌を保ち、日々の丁寧なケアやライフスタイルのこだわりが感じられる菊池。その姿勢が、環境問題への取り組みなど、数多くのプロジェクトを積み重ねるSHIKARIの理念と深く共鳴し、今回の新CMへの起用が決定した。

CMでは、菊池が“洗顔の開拓者”として登場し、SHIKARIの天然由来の成分が持つ生命力や透明感を体現することで、“洗顔の新しいあり方”を追求するブランドの世界観が力強く表現されている。

本CMは、太古から目覚めた天然ミネラル・シリカを想起させる抽象空間を舞台に、菊池がクレイや水など自然物を操る様子をシネマトーン、フィルムルックでかっこよく、上質に描いた。 「新体験、始まる」というメッセージとともに、「完然無添加(R)の力」を植物の瑞々しさで描写しながら、「天然ミネラルシリカの微細泡が肌を包み込む」様子を映し出す。

SHIKARIの「洗顔の新しいあり方へ」の挑戦に、菊池が「一緒に躍ろう」と、はにかみながら誘う。植物や泡に囲まれながら、素肌が躍り出すような世界観を表現した映像に仕上がった。

本CMの撮影は、菊池風磨のプロフェッショナルな姿勢と現場を包む穏やかな空気が印象的なものとなった。商品を手に取り「一緒に躍ろう」と語りかけるシーンでは、手元の角度から表情の方向まで、スタッフと何度も確認と調整を重ねながら撮影に臨んだ菊池。細部にまでこだわる姿勢が、映像に込められた“洗顔の新しい価値を届ける”というメッセージをより鮮明に引き立てた。

また、左腕を前に差し出すダイナミックなシーンでは、カメラワークとの呼吸を合わせるために複数テイクを重ね、撮影の合間にも「もう一回やってみていいですか」と自ら提案。再チャレンジしたテイクでは完璧な動きが決まり、スタジオにはスタッフの「いいですね！」の歓喜が広がった。

さらに、ナレーション録りでは「新体験シリカ洗顔パック SHIKARI（シカリ）」というフレーズを繰り返すうちに思わず噛んでしまう一幕も。それまで真剣な表情で臨んでいた菊池の笑顔に、現場全体が和やかな雰囲気に包まれ、終始温かなムードの中で撮影が進行した。

■菊池風磨 インタビュー

■【画像】CM、CMメイキング動画サムネイル

■関連リンク

SHIKARI ブランドサイト ※CM動画はこちら

https://www.chojyu.jp/lp?u=top

timelesz OFFICIAL SITE

https://ovtp.jp/