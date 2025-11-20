Hey！Say！JUMPの睫斃彩蕁35）が、舞台「PARCO PRODUCE 2026『ジン・ロック・ライム』」（26年3月10日、東京・PARCO劇場など）で主演を務めることが19日、分かった。

苛烈な愛と人生を描いたリアリズム演劇の傑作「ヘッダ・ガブラー」の“現代版”。同作を土台に山本卓卓氏が書き下ろし、現代に響くリアルな会話劇として大胆に再構築される。

睫擇和苦しい現代社会で、楽と愛に苦悩するロックスター・ジンを演じる。生歌唱するライブシーンは大きな見どころの1つ。作家の山本氏とは24年の舞台「東京輪舞」に続く再タッグで、演出の白井晃氏とは初顔合わせ。以前鑑賞した白井氏の作品に感銘を受けており「いろいろな刺激をもらい、新たな自分を皆さんに見ていただけるように、精いっぱい楽しみます」と化学反応を予告した。

共演者の蓮佛美沙子（34）は現代劇としては5年ぶりの舞台作品。「生きていたらどうしたってついてくるさまざまな感情を、刹那的なパワーでお届けできたら」とコメントした。黒羽麻璃央（32）小日向星一（30）も出演。大阪など4都市でも上演される。