ＶＴｕｂｅｒのＡＺＫｉが１９日、横浜市のぴあアリーナＭＭで「ＡＺＫｉ ＳＯＬＯ ＬｉＶＥ ２０２５ “Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ”」を開催した。

ＡＺＫｉの新章を感じさせるステージとなった。「これまで歩んできた軌跡。これから歩んでいく未来。その全てをみんなと一緒に一つの物語としてつないでいきます」。今年リリースした新曲「未来カンパネラ」や、２０１８年にリリースしたデビュー曲「Ｃｒｅａｔｉｎｇ ｗｏｒｌｄ」など新旧織り交ぜた２０曲を歌唱。同期デビューの星街すいせいもゲストで登場し、デュエット曲「Ｇｏｉｎｇ Ｍｙ Ｗａｙ」を初披露するなど盛りだくさんな２時間半を届けた。

同会場は、７年間のキャリアで最大規模となる広さ。「一人じゃここまで来ることはできなかった。紛れもなくみんなのおかげです」。客席はファンが持つピンクのペンライトで染まり「この景色を見て感極まってしまってる。本当に胸がいっぱいだ！」と感謝した。

今年は２年ぶりに所属レーベルを「ホロライブプロダクション」に戻し、環境が大きく変化。「聴いてくれる人の心に寄り添える、記憶に残るような音楽を届けていきたい」。誰にも負けない熱量を携えながら活動に励んでいる。

そんな自身を後押しするように、客席からは大きな声援が送られ「最高に幸せな瞬間です」とポツリ。「ファンのみんなの存在が欠かせません」と感慨に浸った。

それでも、すぐに「今日が終わりじゃない」と切り替えた。この日のライブタイトルは「Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ（出発）」。「ここからまた新しい物語が始まっていきます。みんなと一緒に新しい未来を歩いていきたいです」。飽くなき向上心を胸に、さらなる進化を遂げていく。（松下 大樹）