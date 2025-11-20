£È£å£ù¡ª£Ó£á£ù¡ª£Ê£Õ£Í£Ð¡¦¹âÌÚÍºÌé¡¢¼ç±éÉñÂæ¤Ç¡ÈÇº¤á¤ë¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡É¤Ë¡Ö¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ò¡×¡ÄÍèÇ¯£³·î³«Ëë
¡¡£È£å£ù¡ª£Ó£á£ù¡ª£Ê£Õ£Í£Ð¡¦¹âÌÚÍºÌé¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯£³·î¾å±é¤ÎÉñÂæ¡Ö¥¸¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥à¡×¡ÊÍèÇ¯£³·î£±£°¡Á£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ð£Á£Ò£Ã£Ï·à¾ì¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£¹Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¶áÂå±é·à¤ÎÉã¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î·àºî²È¥¤¥×¥»¥ó»á¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¡¢¸É¹â¤Î¿ÍºÊ¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿µº¶Ê¡Ö¥Ø¥Ã¥À¡¦¥¬¥Ö¥é¡¼¡×¡Ê£±£¸£¹£°Ç¯È¯É½¡Ë¤ò¡¢·àºî²È¡¦»³ËÜÂîÂî»á¤¬¸½Âå¤Ë¶Á¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê²ñÏÃ·à¤È¤·¤ÆÂçÃÀ¤ËºÆ¹½ÃÛ¡£²»³Ú¤È°¦¤Ë¶ìÇº¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡Ê¹âÌÚ¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤â¤¬¤¯¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢É×¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÇº¤òÊú¤¨¤ë¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡¦¥¸¥óÌò¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£±é½Ð¤ÎÇò°æ¹¸»á¤È¤Ï½é¥¿¥Ã¥°¤Ç¡ÖÌò¼Ô¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¤¹¤´¤¯°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ëÊý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¾å±é¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥¸¥ó¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¨¡¼¥ÈÌò¤Ç¹õ±©ËãÍþ±û¡¢¥¸¥ó¤ÎºÊÌò¤ÇÏ¡ÐÇÈþº»»Ò¤Ê¤É¼ÂÎÏÇÉ¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£¹âÌÚ¤Ï¡Ö¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¡Ë¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉ½¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç³§¤µ¤óÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡ª¡¡ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¾®Æü¸þÀ±°ì¡¢±ÊÅÄ¿ò¿Í¡¢¶äÊ´Ä³¡¢¶ðÌÚº¬Î´²ð¤â½Ð±é¡£Åìµþ¸ø±é¸å¤Ï¡¢£´·î¤Ë¹Åç¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤ò½ä±é¤¹¤ë¡£