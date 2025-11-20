MyGO!!!!!×Ave Mujica、合同ライブ映像「DVD・BDランキング」で上位独占【オリコンランキング】
キャラクターとリアルライブが連動する次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」から誕生したガールズバンド・MyGO!!!!!とAve Mujicaの映像作品が、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」で1位・2位を独占した。
【動画】すげぇ！公開された映画『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ』PV
2025年4月26日・27日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催された両バンドの合同ライブを収録したもので、1日目を収めた『MyGO!!!!!×Ave Mujica合同ライブ「わかれ道の、その先へ」Blu-ray【DAY1 : Petrichor】』が初週売上0.8万枚（8,411枚）で1位。2日目を収めた『MyGO!!!!!×Ave Mujica合同ライブ「わかれ道の、その先へ」Blu-ray【DAY2 : Geosmin】』が初週売上0.8万枚（8,376枚）で2位にランクインし、1位・2位を獲得した。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間：2025年11月10日（月）〜11月16日（日））＞
