クリープハイプ、「DVDランキング」で自身初の1位【オリコンランキング】
4人組ロックバンド・クリープハイプの最新音楽映像作品『クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」』が、20日発表の最新「週間DVDランキング」で自身初の1位を獲得した。
【動画】クリープハイプ『現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」』ティザー
初週売上は0.2万枚で、前作『クリープハイプの窓、ツアーファイナル、中野サンプラザ』（2013年10月21日付）で5位にランクインして以来、12年1ヶ月ぶりのTOP5入りにして初の1位獲得となった。
クリープハイプは、2009年11月16日に東京・下北沢CLUB Queで行われたライブを機に、現メンバーでの活動を開始した4人組ロックバンド。本作は、15周年の記念日である2024年11月16日に、自身のキャリア史上最大規模の会場となるKアリーナ横浜で開催された同名ライブの模様を収録している。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間：2025年11月10日（月）〜11月16日（日））＞
