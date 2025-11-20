BABYMONSTERの「SHEESH」が「急上昇」1位 クリスマスソング＆『じゃあ、あんたが作ってみろよ』主題歌も【オリコンランキング】
7人組ガールズグループ・BABYMONSTERの「SHEESH」が、20日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率61.5％を記録し、1位を獲得した。
【動画】BABYMONSTERの「SHEESH」MV
BABYMONSTERは「世界とつながる。音楽でつながる。」をテーマに、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」開設6周年記念コラボレーション企画を実施。11月14日に同曲のパフォーマンス映像を公開した。
また翌15日からは、日本初のファンコンサート「BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025」を千葉・LaLa arena TOKYO-BAY公演からスタートさせた。
シーズン恒例のクリスマスソングも動きをみせTOP10に2作ランクイン。アリアナ・グランデ「Santa Tell Me」が上昇率31.0%で2位に、マライア・キャリー「All I Want For Christmas Is You」は上昇率27.7%で4位にランクインした。
3位には俳優の夏帆と竹内涼真がW主演を務めるドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の主題歌を務める、ロックバンド・This is LASTの「シェイプシフター」が上昇率29.2%でランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間：2025年11月10日（月）〜11月16日（日））＞
【動画】BABYMONSTERの「SHEESH」MV
BABYMONSTERは「世界とつながる。音楽でつながる。」をテーマに、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」開設6周年記念コラボレーション企画を実施。11月14日に同曲のパフォーマンス映像を公開した。
シーズン恒例のクリスマスソングも動きをみせTOP10に2作ランクイン。アリアナ・グランデ「Santa Tell Me」が上昇率31.0%で2位に、マライア・キャリー「All I Want For Christmas Is You」は上昇率27.7%で4位にランクインした。
3位には俳優の夏帆と竹内涼真がW主演を務めるドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の主題歌を務める、ロックバンド・This is LASTの「シェイプシフター」が上昇率29.2%でランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間：2025年11月10日（月）〜11月16日（日））＞