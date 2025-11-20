ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックは一時下げに転じるも再びプラス圏に
NY株式19日（NY時間13:22）（日本時間03:22）
ダウ平均 46131.08（+39.34 +0.09%）
ナスダック 22515.71（+82.86 +0.37%）
CME日経平均先物 49250（大証終比：+610 +1.24%）
欧州株式19日終値
英FT100 9507.41（-44.89 -0.47%）
独DAX 23162.92（-17.61 -0.08%）
仏CAC40 7953.77（-14.16 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.577（+0.004）
10年債 4.112（-0.002）
30年債 4.733（0.000）
期待インフレ率 2.277（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.711（+0.005）
英 国 4.602（+0.048）
カナダ 3.238（-0.013）
豪 州 4.416（-0.024）
日 本 1.765（+0.026）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.33（-1.41 -2.32%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4084.60（+18.10 +0.45%）
ビットコイン（ドル）
89257.81（-3194.57 -3.46%）
（円建・参考値）
1399万8302円（-501004 -3.46%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
