【GUの黒ブーツ】が高見え！ 40・50代がマネしたい♡「秋冬コーデ」

この秋冬、40・50代におすすめしたいのが【GU（ジーユー）】の黒ブーツ。シンプルながら上品に映え、デイリーに馴染みやすそうなデザインが登場しています。今回は、そんな黒ブーツを取り入れた「スタッフさんコーデ」をピックアップ。リアルにマネしやすいスタイリングのヒントをお届けするので、ぜひ参考にしておしゃれ度をアップしてみて。

ひとクセ効いたソックスデザインがポイント

【GU】「リブニットソックスブーツ」\3,990（税込）

ソックスを履いているかのようなデザインが目を引く、カジュアルからきれいめまで頼れそうな一足。シャープなフォルムとマットな質感が上品で、40・50代の装いにも自然にマッチしてくれそうです。公式オンラインストアによると「厚底なのに軽量」というのも嬉しいポイント。プルストラップのおかげでサッと脱ぎ履きしやすそうなのも魅力です。

グレー × ブラックの洗練ワントーン

ヴィンテージ感のあるグレーシャツに、黒のロングスカートを合わせることで奥行きが生まれ、全体がぐっと洗練された雰囲気に。足元には黒のソックスブーツを合わせて、さりげなくトレンド感とスタイルアップを両立。ボリュームのある足元が着こなしを引き締め、40・50代のきれいめカジュアルにほどよいモード感をプラスしてくれそうです。

すっきりシルエットとストレッチ素材で高見えが狙えそう

【GU】「ウルトラストレッチヒールブーツ」\2,990（税込）

スクエアトゥ × 6cmヒールで、足元をすっきり見せてくれそうな黒ブーツ。光沢控えめのレザー調素材が上品で、シンプルながらも存在感を発揮してくれそうです。「ジーユー最高水準の伸縮性の高いウルトラストレッチ素材」（公式オンラインストアより）で、快適な履き心地を実感できそうなのも40・50代に心強いポイント。

ジャケット × 黒ブーツでジーンズコーデを品よくシフト

黒のスクエアトゥブーツで、トラッドなチェックジャケットスタイルを都会的に更新。すっきりシルエットで、ラフになりがちなデニムスタイルをきれいめな印象に導いています。タートルネックトップスとブーツの “黒” をリンクさせることで、全体がより大人っぽく落ち着いたムードに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K