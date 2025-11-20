ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は再びマイナス圏に ナスダックも伸び悩む
NY株式19日（NY時間12:09）（日本時間02:09）
ダウ平均 46017.56（-74.18 -0.16%）
ナスダック 22494.37（+61.52 +0.27%）
CME日経平均先物 49205（大証終比：+565 +1.15%）
欧州株式19日終値
英FT100 9507.41（-44.89 -0.47%）
独DAX 23162.92（-17.61 -0.08%）
仏CAC40 7953.77（-14.16 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.564（-0.008）
10年債 4.102（-0.012）
30年債 4.725（-0.008）
期待インフレ率 2.277（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.711（+0.005）
英 国 4.602（+0.048）
カナダ 3.233（-0.018）
豪 州 4.416（-0.024）
日 本 1.765（+0.026）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.15（-1.59 -2.62%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4076.60（+10.10 +0.25%）
ビットコイン（ドル）
89522.56（-2929.82 -3.17%）
（円建・参考値）
1402万7290円（-459073 -3.17%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
