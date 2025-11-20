NY株式19日（NY時間12:09）（日本時間02:09）
ダウ平均　　　46017.56（-74.18　-0.16%）
ナスダック　　　22494.37（+61.52　+0.27%）
CME日経平均先物　49205（大証終比：+565　+1.15%）

欧州株式19日終値
英FT100　 9507.41（-44.89　-0.47%）
独DAX　 23162.92（-17.61　-0.08%）
仏CAC40　 7953.77（-14.16　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.564（-0.008）
10年債　 　4.102（-0.012）
30年債　 　4.725（-0.008）
期待インフレ率　 　2.277（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.711（+0.005）
英　国　　4.602（+0.048）
カナダ　　3.233（-0.018）
豪　州　　4.416（-0.024）
日　本　　1.765（+0.026）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.15（-1.59　-2.62%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4076.60（+10.10　+0.25%）

ビットコイン（ドル）
89522.56（-2929.82　-3.17%）
（円建・参考値）
1402万7290円（-459073　-3.17%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ