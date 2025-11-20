最新のFIFAランキング発表！ 3連勝中の日本代表は1ランクアップの18位…W杯組み合わせ抽選会への影響は？
国際サッカー連盟（FIFA）は19日、最新のFIFAランキングを発表した。
日本時間12月6日に行われる『FIFAワールドカップ26組み合わせ抽選会』前最後のFIFAランキングが決定。ガーナ代表とボリビア代表を撃破し、無失点での連勝で2025年を締め括った日本代表は、前回の19位から1つランキングを上げて18位に。ポット2の一角として来月の組み合わせ抽選会に臨むことが濃厚となった。
首位の座は引き続きスペインがキープ。上位陣にほぼ変動はなかったものの、ポルトガルとオランダが順位を1つずつ下げ、ブラジルが2つ順位を上げて5位に。また、欧州予選でノルウェーに敗れたイタリアは3ランクダウンの12位に順位を落とした。
なお、W杯の組み合わせ抽選会は、今回のFIFAランキングに基づいて出場チームを4つのポットに分け、12のグループに振り分けていく。ただし、開催国のアメリカ、メキシコ、カナダはポッド1に入ることが確定しているため、その3カ国にFIFAランキングの上位9カ国（スペイン、アルゼンチン、フランス、イングランド、ブラジル、ポルトガル、オランダ、ベルギー、ドイツ）を加えた12チームがポット1となる。
また、ポット2にはFIFAランクの上位10〜21カ国が入る。プレーオフ組の扱いが未確定ながら、出場確定国の中で16位に位置する日本は、ポット2に入ることが濃厚だ。その他には、クロアチア、モロッコ、コロンビア、ウルグアイ、スイス、セネガル、イラン、韓国、エクアドル、オーストリア、オーストラリアといったチームが、ポット2に名を連ねる見込み。
今回発表されたFIFAランキングの上位30カ国、およびW杯出場決定国の順位は以下の通り。
◼︎FIFAランキング
◎=FIFAワールドカップ26出場国
○=プレーオフ進出国
1位 スペイン ◎
2位 アルゼンチン ◎
3位 フランス ◎
4位 イングランド ◎
5位 ブラジル ◎
6位 ポルトガル ◎
7位 オランダ ◎
8位 ベルギー ◎
9位 ドイツ ◎
10位 クロアチア ◎
11位 モロッコ ◎
12位 イタリア ○
13位 コロンビア ◎
14位 アメリカ ◎
15位 メキシコ ◎
16位 ウルグアイ ◎
17位 スイス ◎
18位 日本 ◎
19位 セネガル ◎
20位 イラン ◎
21位 デンマーク ○
22位 韓国 ◎
23位 エクアドル ◎
24位 オーストリア ◎
25位 トルコ ○
26位 オーストラリア ◎
27位 カナダ ◎
28位 ウクライナ ○
29位 ノルウェー ◎
30位 パナマ ◎
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
34位 エジプト ◎
35位 アルジェリア ◎
36位 スコットランド ◎
39位 パラグアイ ◎
40位 チュニジア ◎
42位 コートジボワール ◎
50位 ウズベキスタン ◎
51位 カタール ◎
60位 サウジアラビア ◎
61位 南アフリカ ◎
66位 ヨルダン ◎
67位 カーボベルデ ◎
72位 ガーナ ◎
82位 キュラソー ◎
84位 ハイチ ◎
86位 ニュージーランド ◎
