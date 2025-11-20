日経225先物：20日2時＝540円高、4万9180円
20日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比540円高の4万9180円と急騰。日経平均株価の現物終値4万8537.7円に対しては642.30円高。出来高は1万2338枚となっている。
TOPIX先物期近は3282.5ポイントと前日比33.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は36.92ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49180 +540 12338
日経225mini 49185 +545 205520
TOPIX先物 3282.5 +33.5 14145
JPX日経400先物 29570 +275 999
グロース指数先物 676 +5 750
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
