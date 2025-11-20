　20日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比540円高の4万9180円と急騰。日経平均株価の現物終値4万8537.7円に対しては642.30円高。出来高は1万2338枚となっている。

　TOPIX先物期近は3282.5ポイントと前日比33.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は36.92ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49180　　　　　+540　　　 12338
日経225mini 　　　　　　 49185　　　　　+545　　　205520
TOPIX先物 　　　　　　　3282.5　　　　 +33.5　　　 14145
JPX日経400先物　　　　　 29570　　　　　+275　　　　 999
グロース指数先物　　　　　 676　　　　　　+5　　　　 750
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース