21世紀初のワールドシリーズ（WS）連覇を達成したドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が19日、都内で総合生活企業「木下グループ」の新CM第2弾制作発表会に出席した。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場が期待される大谷翔平投手（31）ら日本選手3人の派遣について、“全面サポート”を約束。WS3連覇を誓い、大谷の5度目のMVPにも期待を寄せた。

WS連覇から2週間以上がたった。ロバーツ監督は「2週間前に連覇して、こうして日本に帰ってこられて本当にうれしい」と語り、花束を贈呈されると「アリガトウ！」とより流ちょうになった日本語で感謝した。

約20年ぶりに東京を訪れて自身初の単独CM撮影に臨んだ昨年12月、そして今年3月の東京ドームでの開幕戦に続いて来日した。3年連続4度目のMVPの大谷、WS3勝でシリーズMVPに輝いた山本、ポストシーズンで抑えを務めた佐々木の日本選手3人は、今やチームの中心。母・栄子さんが日本人で、沖縄生まれの指揮官は「規律と敬意。これは日本の文化そのもので、私自身の根幹。日本の選手と良い関係を築けるのは、同じ価値観を共有しているから」と語った。13日にMVPを受賞した大谷には「おめでとう。誇りに思うよ。来年もMVPを獲れるし、また優勝しよう」とメッセージを送ったという。

そんなロバーツ監督だからこそ「彼ら、そして日本にとってどれだけ重要か理解している」と語るのが、来季開幕直前の3月に開催されるWBCだ。チームは日本の3人以外にも、米国、カナダ、ドミニカ共和国、韓国など代表候補を多数抱える。「大谷、山本、朗希にそれぞれ判断がある。彼らが決めてWBCに出場するとなったら、全力でサポートしたい」と改めて前向きな姿勢を強調した。

MLB傘下のWBC運営団体WBCIは、WBC出場全チームから提出された数百人のリストを基に、所属球団、選手、代理人、医療スタッフらと連絡を重ねている。各代表チームの要望に全て応えると、球団間で派遣人数に偏りが生じることもあり、調整に時間を要している。山本は3日に出場意欲について問われ「いったん、しっかり休んで、また練習、頑張ります」と笑顔でかわし、大谷は13日のMVP受賞後の電話会見で「連絡を待っている段階」と述べるにとどめている。

今季は東京ドーム開催でいち早く開幕戦を戦い、カナダでWS制覇を迎え、どの球団よりも負担の大きいシーズンを過ごした。ロバーツ監督は「投手は凄く体に負担となってしまうけど、日本のために彼らが決めること」とも言った。二刀流の大谷を含め3人ともその投手。チームとしてWS3連覇、そして侍ジャパンの一員としてWBC連覇へ。決断の時が待たれる。（柳原 直之）

《故郷沖縄も訪問》ロバーツ監督はCM第2弾の撮影を18日に終えた。胸に「木下グループ」、青い帽子に同社のロゴが記された白いユニホーム姿で臨み「木下グループとの関係を築いた最初の年に優勝し、その後も続けて優勝できた。来年は“3年連続”になればいいねと話している」と満足そう。「那覇市特別栄誉賞」の贈呈式出席のため沖縄に訪れた昨年に続き、今回も沖縄を訪問予定で「今夜は沖縄に行き、1日仕事をしてまた東京に戻る予定」と明かした。