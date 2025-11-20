NY株式19日（NY時間11:16）（日本時間01:16）
ダウ平均　　　45975.82（-115.92　-0.25%）
ナスダック　　　22579.95（+147.10　+0.66%）
CME日経平均先物　49200（大証終比：+560　+1.14%）

欧州株式19日GMT16:16
英FT100　 9534.50（-17.80　-0.19%）
独DAX　 23225.41（+44.88　+0.19%）
仏CAC40　 7983.44（+15.51　+0.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.571（-0.002）
10年債　 　4.115（+0.002）
30年債　 　4.739（+0.006）
期待インフレ率　 　2.283（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.713（+0.007）
英　国　　4.606（+0.052）
カナダ　　3.248（-0.003）
豪　州　　4.416（-0.024）
日　本　　1.765（+0.026）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.45（-1.29　-2.12%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4091.00（+24.50　+0.60%）

ビットコイン（ドル）
89997.75（-2454.63　-2.66%）
（円建・参考値）
1408万5548円（-384174　-2.66%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ