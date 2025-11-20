ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１１５ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式19日（NY時間11:16）（日本時間01:16）
ダウ平均 45975.82（-115.92 -0.25%）
ナスダック 22579.95（+147.10 +0.66%）
CME日経平均先物 49200（大証終比：+560 +1.14%）
欧州株式19日GMT16:16
英FT100 9534.50（-17.80 -0.19%）
独DAX 23225.41（+44.88 +0.19%）
仏CAC40 7983.44（+15.51 +0.19%）
米国債利回り
2年債 3.571（-0.002）
10年債 4.115（+0.002）
30年債 4.739（+0.006）
期待インフレ率 2.283（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.713（+0.007）
英 国 4.606（+0.052）
カナダ 3.248（-0.003）
豪 州 4.416（-0.024）
日 本 1.765（+0.026）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.45（-1.29 -2.12%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4091.00（+24.50 +0.60%）
ビットコイン（ドル）
89997.75（-2454.63 -2.66%）
（円建・参考値）
1408万5548円（-384174 -2.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
