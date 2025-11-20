ウクライナ軍は18日、アメリカ製の長距離ミサイル「ATACMS」でロシア領内を攻撃しました。ロシア軍は大規模な報復攻撃を実施し、ウクライナで少なくとも25人が死亡するなど、応酬が激化しています。

ロシア国防省は、ウクライナ軍が18日にアメリカ製の長距離ミサイル「ATACMS」4発をロシア南部・ボロネジに向けて発射したと発表した上で、「全て撃墜した」と主張しました。

ウクライナ軍も攻撃を認めた上で、今後も「ATACMS」などを使った長距離攻撃を続けると強調しました。

アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、トランプ政権はウクライナに対し、「ATACMS」を使ったロシア領内への攻撃を数か月にわたり認めてきませんでしたが、和平交渉がこう着したため、使用を容認したものとみられます。

ロシア国防省は19日、「テロ攻撃への報復」だとしてウクライナ西部の軍事関連施設などに大規模な攻撃を実施したと発表しました。

ロイター通信によりますと、ウクライナ西部テルノピリでは集合住宅などが被害を受け、少なくとも25人が死亡、80人がケガをしたということです。