ラオスを公式訪問中の愛子さまは日本の武道を教える施設を訪れ、空手を学ぶ少女らと交流されました。

愛子さまは、19日午後「日・ラオス武道センター」を訪問されました。

日本の無償資金協力で作られたこの施設では柔道や空手、合気道、剣道などの稽古が行われています。

愛子さまは迫力ある演武に拍手を送られました。

「今日は迫力のある演武を見せていただいてありがとうございました。金メダル、おめでとうございます」

これに先立ち愛子さまは。「不発弾」の被害を伝える「COPEビジターセンター」を訪問されました。

ベトナム戦争中、アメリカ軍から爆撃を受けた隣国のラオスは全土に「不発弾」が残り、「世界最大の不発弾の汚染国」とも言われています。不発弾による死傷数は2万人以上、子どもがおもちゃと間違えて不発弾に触り亡くなるなど被害は今も続いています。

愛子さまは説明に「不発弾の処理をした後の破片は有害ではないのでしょうか？」などと不発弾の処理方法などについて尋ね、「将来ラオスが不発弾のない国になるように願っています」と話されていたということです。