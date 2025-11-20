桜島で噴火 噴煙２２００ｍで雲に入る【２０日の降灰予報】鹿児島・宮崎
１９日午後１０時３分に桜島の南岳山頂火口で噴火が発生し、噴煙は火口から２０００ｍで雲に入りました。
噴煙の高さが火口縁上２５００ｍに達すると仮定した場合には、火口から東の鹿屋市輝北方向に火山灰が流され、２０日午前４時までに桜島ではやや多量の降灰があり、降灰は宮崎県日南市まで予想されます。桜島降灰予報（詳細） 発表時間 2025年11月19日 22時30分
２０日午前４時までに予想される降灰量は各市町村の多いところで次のとおりです。
やや多量 鹿児島県：鹿児島市（桜島）
少量 鹿児島県：鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町
宮崎県 ：串間市、日南市
予想される各市町村の降灰開始時刻は次のとおりです。
▼１９日午後１１時まで 鹿児島県：鹿児島市、鹿屋市、垂水市、曽於市
▼２０日午前０時まで 鹿児島県：志布志市、大崎町、東串良町 宮崎県：串間市
▼２０日午前１時まで 宮崎県 ：日南市桜島の降灰予報（定時）
桜島では１９日午後１０時２４分にも南岳山頂火口で噴火があり、噴煙が２１００ｍの高さまで上がっています。
２０日午前中の降灰予報（定時）は次のとおりりです。
２０日０時から２０日１８時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。
時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離
▼２０日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ▼２０日０３時から０６時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ ▼２０日０６時から０９時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ６０ｋｍ ４ｋｍ ▼２０日０９時から１２時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ７０ｋｍ ４ｋｍ ▼２０日１２時から１５時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ ▼２０日１５時から１８時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ
期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。
鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、曽於市、霧島市、志布志市、大崎町、東串良町、肝付町
宮崎県 ：都城市、日南市、串間市
・・ ・