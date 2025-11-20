きょうのユーロドルは４日続落し、１．１５ドル台半ばまで下落している。きょうの下げで２１日線を再び下回っており、９月中旬からの下げトレンドは継続しているようだ。一方、ユーロ円は円キャリー取引継続から、一時１８１円ちょうど付近まで上げ幅を伸ばし、ユーロ発足以来の高値を更新している。



ストラテジストは、ドイツの財政拡張計画は来年のユーロ圏の成長とインフレを押し上げる可能性はあるが、ユーロの大幅上昇を促す可能性は低いと指摘している。逆にドイツのメルツ政権が来年何を実現するかについて既に期待が高まっており、その分、期待を下回れば、ユーロはネガティブに反応するリスクが存在するとも付け加えた。



ユーロに関する財政計画を巡る熱狂も過ぎ去り、より大きな為替の推進役はドルとＦＲＢになる。そのような中、同ストラテジストはＦＲＢが１２月に利下げを実施すると見ており、ユーロドルは今四半期中に１．２０ドルまで上昇する可能性があるという。しかし、その後は２０２６年第２四半期までに１．１８ドルまで下落すると予想。ＦＲＢは２０２６年にそれ以上の利下げは実施しないと見ているためだという。



EUR/USD 1.1543 EUR/JPY 180.81 EUR/GBP 0.8829



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

