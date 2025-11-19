か、完売しないでーーーッ！（涙）【セリア】全買いしたい可愛さ♡「キャラポーチ」

あの【セリア】から、またバズリしそうなアイテムが登場したって知ってる？ カービィにANGEL BLUE、クロミにハム太郎と、思わず全買いしたい可愛さの「キャラポーチ」が豊富にラインナップ。歯ブラシケースやコスメの仕分け用、バッグの中の小物整理と使い方はさまざま。持っているだけで気分も明るくなりそうなポーチは、完売する前にゲット推奨です！

カービィフェイスに癒される！ 歯ブラシ & ポーチ

【セリア】「星のカービィ 歯ブラシ & ポーチ フェイス」\110（税込）

世代を問わずに愛されるキャラ、星のカービィ。カービィを連想させるピンクのボディに、キュートなフェイスをあしらったクリアポーチです。裏面にはワドルディをプリントした、こだわりのデザイン。しかも嬉しい歯ブラシ付き！ @ftn_picsレポーターとも*さんも「可愛くてオフィスでの歯磨きも楽しくなりそう」とお気に入りのようです。

この平成感がたまらない！ ANGEL BLUEポーチ

【セリア】「ANGEL BLUE フラットポーチ」\110（税込）

90年代ムードをまとったANGEL BLUEのキャラが、散りばめられたフラットポーチ。薄型でバッグにすっと収まるのに、シールみたいなポップなロゴやキャラがぎゅっと詰まって存在感はしっかり。文房具やレシート、細々したコスメなど、仕分けにちょうどいいサイズ感。淡いピンク × ブルーの配色が、持っているだけで気分まで明るくしてくれそう！

夜空のようなデザインが魅力のクロミポーチ

【セリア】「スリムポーチ KU ベーシック」\110（税込）

ブラックのボディにふわっと浮かぶようなクロミが散りばめられた、夜空のようなデザインが魅力のスリムポーチ。ブラック × パープルの配色が目を引き、クロミの世界観がぎゅっと詰まった “ゆめかわ” テイストです。レポーターとも*さんによると「大きさは約20cm × 10cmで、ペンケースにも良いかも」とのこと。

ほっこり可愛い！ ハム太郎フラットポーチ

【セリア】「フラットポーチS」\110（税込）

レポーターとも*さんも「ハム太郎のメインキャラクターが全員集合してて嬉しい！」と、大満足のフラットポーチ。ほわっと柔らかいタッチで描かれていて、懐かしさと優しい雰囲気のどちらも楽しめるのがポイント。イエローのファスナーがアクセントになり、バッグの中でも見つけやすそう。手のひらほどのサイズ感で、アクセやリップクリーム、イヤホンを入れるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子