¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î£Çµ¡ÖÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡´Ø¹ÀºÈ¡Ê£³£±¡á·²ÇÏ¡Ë¤Ï½éÀï£´Ãå¤â£²ÁöÌÜ°Ê¹ß¤Ï£±¡¢£³¡¢£²¡¢£±Ãå¤ÈÏÈÉÔÌä¤Î°ÂÄê´¶¤Ç£³ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£³°Ì¡£Í½Áª¥é¥¹¥È¤Î£´ÆüÌÜ£¸£Ò¤â£²¹æÄú¤Ç¼ê·ø¤¯£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤ÆÍ½Áª¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡½®Â¤â¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¿¤Ó¤ÎÉôÊ¬¤Ï¾å¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¹Ô¤Â¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËüÁ´¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡£±£¸Æü¸½ºß¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï£³£±°Ì¤âº£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â£±£²£°£°Ëü±ß¤ò²Ã»»¤¹¤ì¤Ð¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì·÷Æâ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê½é½Ð¾ì¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£´Ãå¡Ë¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÍ¥¡¢Í¥¾¡Àï¤È°ìµ¤¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ë¡£