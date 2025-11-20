¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï¡ÛµÈÅÄÍµÊ¿¤¬Í¥½Ð¤Ø¸×»ëâ¾¡¹¡Ö¾å°Ì¤Î°ì³Ñ¡£Å¸³«¤òÆÍ¤±¤ëÂ¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î£Çµ¡ÖÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄÍµÊ¿¡Ê£²£¸¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï£´ÆüÌÜ£·£Ò£²¥³¡¼¥¹º¹¤·¤Ç²÷¾¡¡££±£°°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¥ä¥Ð¤¤¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤¯Æñ¤·¤¤¤·¡¢´ª¤È¥º¥ì¤ë¡×¤È²ÝÂê¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥ÈÂ¤ÏÍî¤Á¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¿¡¼¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¿¡£¿¤Ó¤ÇÎÉ¤¤¿Í¤Ï¤¤¤ë¤¬¾å°Ì¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¤¤¤ë¡£Å¸³«¤òÆÍ¤±¤ëÂ¡×¤È¾¡Éé¤Ç¤¤ëÂ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Æ»ÃæÄÉ¤¤¾å¤²¤ÆÍ¥½ÐÀÚÉä¤ò¤â¤®¼è¤ë¡£