ひき肉をパックからそのままダイレクトIN！ゴロゴロ食感『鶏ひきときのこの醤油炒め』

こねる手間なし！ 鶏ひき肉のパックから、そのままフライパンに投入すれば、手も汚れずゴロッと存在感もたっぷり。しょうゆときのこを絡めるだけで、ご飯もお酒も進む簡単おかずの完成です。

しかも、材料は手頃でお財布にもやさしく、平日のお助けメニューとしても大活躍します。

『鶏ひき肉ときのこのしょうゆ炒め』のレシピ

材料（2人分）

鶏ひき肉……200g

生しいたけ、えのきだけ、しめじ……合わせて200g

赤唐辛子の輪切り……少々

しょうゆ……大さじ1（ひき肉用）

しょうゆ……少々（仕上げ用）

サラダ油……小さじ2

作り方

（1）きのこの下ごしらえをする

しいたけは石づきを切り、幅7mmに切る。えのきは根元を切り、長さを3等分に切ってほぐす。しめじは石づきを切り、食べやすくほぐす。

（2）ひき肉を焼く

フライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱し、ひき肉を加える。平らに広げてならし、両面を2〜3分ずつ焼く。フライ返しで食べやすく割り、しょうゆ大さじ1を加えて炒め、全体にからめる。火を止め、いったん取り出す。

POINT

ひき肉は大きく焼いてからくずすと、ごろりと存在感を出せます。くずしたあとにしょうゆをからめて！

（3）きのこを炒めて仕上げる

フライパンにサラダ油小さじ1をたし、赤唐辛子を加えて中火で熱する。しいたけ、えのき、しめじを加え、菜箸とへらを使って全体を混ぜながら2分ほど炒める。（2）のひき肉を戻し入れ、さっと混ぜる。器に盛り、しょうゆ少々を回しかける。

きのこは好みの種類でアレンジ可能。数種類を組み合わせれば、うまみが増して満足感もアップ。手間いらず＆お財布にやさしい、この一品が平日の強い味方になってくれます♪

上田 淳子ウエダ ジュンコ 教えてくれたのは… 料理家 料理研究家。辻学園調理技術専門学校卒業後、同校の西洋料理研究職員を経て渡欧。フランスのミシュラン星つきレストラン、スイスのホテルなどで料理修業を積み、帰国後に料理研究家として独立。自宅で料理教室を主宰するほか、テレビや雑誌など多数のメディアで活躍。確かな技術とわかりやすい解説に定評がある。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年11月17日号より）