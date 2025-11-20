ひき肉をパックからそのままダイレクトIN！ゴロゴロ食感『鶏ひきときのこの醤油炒め』
こねる手間なし！ 鶏ひき肉のパックから、そのままフライパンに投入すれば、手も汚れずゴロッと存在感もたっぷり。しょうゆときのこを絡めるだけで、ご飯もお酒も進む簡単おかずの完成です。
しかも、材料は手頃でお財布にもやさしく、平日のお助けメニューとしても大活躍します。
『鶏ひき肉ときのこのしょうゆ炒め』のレシピ
材料（2人分）
鶏ひき肉……200g
生しいたけ、えのきだけ、しめじ……合わせて200g
赤唐辛子の輪切り……少々
しょうゆ……大さじ1（ひき肉用）
しょうゆ……少々（仕上げ用）
サラダ油……小さじ2
作り方
（1）きのこの下ごしらえをする
しいたけは石づきを切り、幅7mmに切る。えのきは根元を切り、長さを3等分に切ってほぐす。しめじは石づきを切り、食べやすくほぐす。
（2）ひき肉を焼く
フライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱し、ひき肉を加える。平らに広げてならし、両面を2〜3分ずつ焼く。フライ返しで食べやすく割り、しょうゆ大さじ1を加えて炒め、全体にからめる。火を止め、いったん取り出す。
POINT
ひき肉は大きく焼いてからくずすと、ごろりと存在感を出せます。くずしたあとにしょうゆをからめて！
（3）きのこを炒めて仕上げる
フライパンにサラダ油小さじ1をたし、赤唐辛子を加えて中火で熱する。しいたけ、えのき、しめじを加え、菜箸とへらを使って全体を混ぜながら2分ほど炒める。（2）のひき肉を戻し入れ、さっと混ぜる。器に盛り、しょうゆ少々を回しかける。
きのこは好みの種類でアレンジ可能。数種類を組み合わせれば、うまみが増して満足感もアップ。手間いらず＆お財布にやさしい、この一品が平日の強い味方になってくれます♪
料理研究家。辻学園調理技術専門学校卒業後、同校の西洋料理研究職員を経て渡欧。フランスのミシュラン星つきレストラン、スイスのホテルなどで料理修業を積み、帰国後に料理研究家として独立。自宅で料理教室を主宰するほか、テレビや雑誌など多数のメディアで活躍。確かな技術とわかりやすい解説に定評がある。
（『オレンジページ』2025年11月17日号より）