全国的に猛威を振るうインフルエンザ。石川県内でも感染が拡大し、19日に過去2番目の速さで警報が発令されました。流行が急拡大している原因と対策を取材しました。



「はい、じゃあ手を洗いますよ～」



お菓子づくりの体験のため、中学校を訪れた幼稚園児たち。



到着と同時に始めたのは、手洗いです。



いただきますの前にも、もう一度、手洗い。

「いただきます」



そして、幼稚園に戻ると、もちろん手洗い。





徹底した感染対策です。藤花幼稚園・長田 真依 教諭：「今、インフルエンザが、幼稚園とか保育園とか小学校、お兄ちゃんお姉ちゃんとか、兄弟組もいるので、流行ってきているので、それに向けた対策として」石川県内でも、感染が急拡大するインフルエンザ。石川県のまとめでは、定点調査を実施している県内の48医療機関での、先週のインフルエンザの患者数は1805人。

一気に前週の2倍近くにまで増え、基準値を超えたため19日、石川県内にインフルエンザ警報が発令されました。



寄田 大地 記者：

「金沢市内のこちらの病院では、開院と同時にインフルエンザの予防接種を希望する人が来ています」



洞庭医院・洞庭 賢一 医学博士：

「非常に早く、初めの方がいらっしゃいましたね。1か月以上早いです。立ち上がりが。まだ学校が休みに入っていないので、年末、12月の終わりに向けて、どんどん増えてくるような感じはしています」



前のシーズンは年明けに発令されたインフルエンザ警報。



ことしは1か月以上早く、過去2番目の早さでの警報発令です。

感染症の専門家は…



金沢大学ウイルス感染症制御学・市村 宏 特任教授：

「2019年のラグビーのワールドカップの後に、やはり早期のインフルエンザの流行というのが見られています。だからこのように、インバウンドの増加というのが、一つの要因になっているとも考えています」



市村特任教授は、手洗いやマスクの着用に加え、小まめな換気など基本的な対策が有効だとし、感染対策の徹底を呼び掛けています。