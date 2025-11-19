やっぱり【ユニクロ】が頼りになるーーッ！ 冬の相棒♡「ぽかぽかアイテム」

寒い冬もおしゃれを楽しみたいなら「吸湿発熱、保温機能を持つ」（公式ECサイトより）、【ユニクロ】の「ヒートテックシリーズ」が頼りになりそう。首元まで防寒できるフリース素材のタートルネックTや、ヒートテックの裏面で、穿いた瞬間からあたたかさを実感できそうなスウェットパンツなど、冬のお出かけの相棒にしたくなりそうな「ぽかぽかアイテム」をご紹介します。

首元までぽかぽか！ レイヤードも楽しめるタートルネックT

【ユニクロ】「ヒートテックフリースタートルネックT」\1,990（税込）

ヒートテックのフリース素材を使用。首元まであたたかいタートルネックTは、寒がりさんの強い味方になりそう。タートルネックをいかして、スウェットやシャツを合わせたレイヤードスタイルもおすすめ。冬コーデのバリエーションがグンと広がりそうです。

あたたかいのにすっきりと穿けるスウェットパンツ

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\3,990（税込）

ヒートテックの機能を持つ裏面で、穿いた瞬間からあたたかさを実感できそうなスウェットパンツ。公式ECサイトで「1枚仕立てですっきり見え」と紹介されているように、着膨れ感なく穿けそうです。冷たい風が入りにくい裾リブのジョガーデザインが、スポーティなムードも演出。ワンマイルコーデにもレジャーシーンにも活躍しそうです。

サッと巻いておしゃれ度アップを狙えるチェック柄マフラー

【ユニクロ】「ヒートテックマフラー」\1,990（税込）

パッと目をひくタータンチェック柄と、ヒラヒラ揺れるフリンジデザインがコーデのアクセントに。重くなりがちな冬の装いも、首元にサッと巻くだけで、明るく華やかな雰囲気に仕上がりそう。「チクチクしにくい」「毛玉になりにくい」（公式ECサイトより）のも嬉しいポイントです。

プレッピースタイルを楽しめるアーガイル柄ソックス

【ユニクロ】「ヒートテックソックス / アーガイル」\590（税込）

旬のプレッピースタイルにマッチするアーガイル柄のソックス。吸湿発熱・保温機能を持つヒートテックの素材に加え、抗菌防臭機能付き。「はき口はゆったりとした設計で締め付けにくく、心地よくフィット」（公式ECサイトより）するとのことなので、ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i