カリマー、やわらかい起毛素材を使用した普段使いしやすいウォームアクセサリーを発売
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、普段使いしやすいウォームアクセサリーを発売した。
「sherpa flap cap」は、耐久はっ水加工を施した表地と、暖かい厚手フリース素材を組み合わせた耳当て付きキャップ。吸汗速乾性に優れ、抗菌防臭加工された汗止めテープを使用している。キャップのサイズはドローコードで調整できる。
「sherpa fleece hat」は、暖かい厚手フリース素材を使用したハット。吸汗速乾性に優れ、抗菌防臭加工された汗止めテープを使用している。ハットのサイズはドローコードで調整できる。
「nap cap」は、ハイキングからタウンユースまで、着用シーンを選ばない、柔らかな起毛素材を使用したキャップ。吸汗速乾性に優れ、抗菌防臭加工された汗止めテープを使用している。キャップのサイズは面ファスナーで調整できる。
「snood」は、肌触りが良く、柔らく毛羽立たせたタム糸を使用したスヌード。伸縮性があり、ヘアバンドにもアレンジが可能となっている。
こちらのアイテムは、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取り扱い店舗で発売中となっている。
［小売価格］
sherpa flap cap：7700円
sherpa fleece hat：6820円
nap cap：6380円
snood：5060円
（すべて税込）
［発売中］
カリマーインターナショナル＝https://www.karrimor.jp