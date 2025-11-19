英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、普段使いしやすいウォームアクセサリーを発売した。



「sherpa flap cap」

「sherpa flap cap」は、耐久はっ水加工を施した表地と、暖かい厚手フリース素材を組み合わせた耳当て付きキャップ。吸汗速乾性に優れ、抗菌防臭加工された汗止めテープを使用している。キャップのサイズはドローコードで調整できる。



「sherpa fleece hat」

「sherpa fleece hat」は、暖かい厚手フリース素材を使用したハット。吸汗速乾性に優れ、抗菌防臭加工された汗止めテープを使用している。ハットのサイズはドローコードで調整できる。



「nap cap」

「nap cap」は、ハイキングからタウンユースまで、着用シーンを選ばない、柔らかな起毛素材を使用したキャップ。吸汗速乾性に優れ、抗菌防臭加工された汗止めテープを使用している。キャップのサイズは面ファスナーで調整できる。



「snood」

「snood」は、肌触りが良く、柔らく毛羽立たせたタム糸を使用したスヌード。伸縮性があり、ヘアバンドにもアレンジが可能となっている。

こちらのアイテムは、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取り扱い店舗で発売中となっている。

［小売価格］

sherpa flap cap：7700円

sherpa fleece hat：6820円

nap cap：6380円

snood：5060円

（すべて税込）

［発売中］

カリマーインターナショナル＝https://www.karrimor.jp