奥能登の大動脈復旧へ大きな一歩です。能登半島地震の影響で通行止めが続く石川県珠洲市の大谷トンネルでは、雪のシーズンまでの開通を目指し工事が進められています。工事の最前線を取材しました。



リポート・重盛 友登 記者：

「今、ゲートが開きました。この先に通行止めとなっている大谷トンネルがあります」



石川県珠洲市の内浦と外浦をつなぐ市内の交通の要となる国道249号の大谷トンネル。





震災で天井が100メートルにわたって崩落し、それ以降、通行止めが続いています。

今回、特別に、その工事の様子を取材させてもらえることになりました。



前田建設工業北陸支店・賀川 昌純 作業所長：

「山がこう、地滑り地帯なので、上を軽くして下を押さえつける作業が終わって、ようやく通れる」



トンネルの中にもう1つのトンネルが…



「あれが今、設置しましたプロテクターです。長さが130メートルありまして、トンネルが崩壊している部分は105メートルとなります」

工事の要となるのが、1年3か月をかけてトンネル内に新設した「プロテクター」と呼ばれる防護壁。



この1車線分の防護壁で、落石などから車を守り、片側交互通行での再開を目指す計画です。



前田建設工業北陸支店・賀川 昌純 作業所長：

「トンネル全体を直そうとしますと、まだ2年かかります。短期間で通せるものということで、このようなシェルターを設置したということです」



早期の開通を目指す理由は、これからの本格的な雪のシーズン。



う回路となる珠洲市の海岸沿いを走る道路は、潮風も強く急な坂道やカーブが続きます。

前田建設工業北陸支店・賀川 昌純 作業所長：

「地元の方々ですと、それが生活道路になりますから、皆さんが少しでも安全に通っていただきたいということで、頑張ってなんとか雪が降る前に通していきたいと思っています」



地元住民からも、通行再開を待ち望む声が…



地元住民は：

「待っとったんですもん。早く直らんのかなって言って。冬やったら凍ったら怖いしね」

「1車線だけでもだけでもトンネルが通れることは、随分、助かりますわね」



奥能登の復旧復興にもつながる大動脈の開通。



大谷トンネルは来月中旬以降に共用開始の見込みです。