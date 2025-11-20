

（C）LAPONE ENTERTAINMENT

グローバルボーイズグループINIが19日、WINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』の発売を記念して、リリースイベントを開催した。

【写真】INI『THE WINTER MAGIC』リリースイベント＆「INILLUMINATION 2025 -THE WINTER MAGIC-」

ニットやベレー帽で冬らしい装いのINIがステージ登場すると、グループ初のウィンターソングで本作のタイトル曲「Present」を披露。「Present」は池崎理人と西洸人が作詞を手がけ、大切な人に向けて普段はなかなかストレートに言えない気持ちを等身大の表現で打ち明けている歌詞が印象的な楽曲で、MVは公開から1週間で1000万回再生を超えている。

松田迅が「ウィンターシングルどうですか？」と呼びかけると、会場からは「最高！」とMINI(ファンネーム)が答え、田島将吾は「今年の冬は人生の中で一番あったかい冬になると思います！」と話し、和やかなムードでイベントがスタートした。

本作は 「この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント」というコンセプトのもと、冬にぴったりな新曲5曲が形態別に収録されており、「Present」のほか収録曲についてメンバーが1曲ずつ紹介。「WISH」「U MINE」「True Love」「君がいたから」と、作詞に参加したメンバーを中心に楽曲に込めた思いを伝えた。

リーダーの木村柾哉が「ここで発表があります！」と話すと、モニターには「オリコンデイリーシングルランキング」(2025/11/18付)1位の文字が映し出された。自身初の初日でハーフミリオンを突破し、シングル8作連続となる快挙を達成。Billboard JAPANの発表では93万2368枚を売り上げ、過去作シングルの初動だけでなく既に累計売上枚数を上回り、自己最高のスタートダッシュとなった。メンバーは「最高のプレゼントをもらった！」と、会場と配信を見ているMINIと共に喜びを分かち合った。

最後に一人ずつ挨拶する場面では、藤牧京介が「簡単なことではないと思うんですけど、本当に毎度素晴らしい記録を残すことができて、改めてINIはMINIの皆さんがいたからこそ、いるからこそ、存在しているグループだと思います！ありがとうございました！」、木村柾哉が「自分たちでも信じられないくらいすごいことが起こっていて、なんと伝えたらいいのか分からないのですが、本当にMINIの皆さんにはありがとうございますと伝えたいです。“THE WINTER MAGIC”でこの冬皆さんのことを温かくしていければなと思います！」と感謝の言葉を伝えて締めくくった。

また、当日、メンバーは六本木ヒルズ毛利庭園で開催中の「INILLUMINATION 2025 -THE WINTER MAGIC-」を訪れ、フォトパネルにサインを書いたり、プレゼントBOXのオブジェやイルミネーションを楽しんだ。*開催は12月25日まで