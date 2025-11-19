市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。



市川：

小野さん、冷え込みましたが、金沢では初雪の観測はありませんでしたね。



小野：

気象台の予報通り、雪が降ったのは山地だけでした。

19日朝の白山市白峰地区です。18日夜、今シーズン初めて雪が降り、屋根がうっすらと雪化粧しました。冬型の気圧配置に加え、この時期としては強い寒気が入ったため、石川県内は18日夜から19日朝にかけ、平地では雨が、山地では雪の降った所がありました。





では、20日からの天気のポイントです。

小野：

あす20日は晴れますが、次第に雲が多くなり、あさって21日は一時、雨が降るでしょう。



20日朝9時の予想天気図です。

あす20日は冬型も緩み、はじめ、晴れるでしょう。ただ、日本海にある気圧の“線”が、南側に向かってくぼんでいる所…「気圧の谷」と言いますが、これが午後、石川の近くを通過するため、影響を受ける可能性があります。



気象台の週間予報です。

小野：

あす20日は、マークにはありませんが、夕方から一時、雨の降る所があるでしょう。23日・日曜日は晴れるでしょう。一日の気温差、日ごとの差ともに大きいでしょう。