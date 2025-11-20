ＮＹ時間に入ってもドル円は上げが加速しており、１５６円台半ばまで上げ幅を拡大している。財務省による介入への警戒感も高まっており、発言も出てきているが、現状では介入の可能性は低いとの見方も多い。



片山財務相、城内経財相、植田日銀総裁が夕方に３者会談を実施。片山財務相がその後の会見で、「為替について具体的な話は出ていない。市場動向は高い緊張感持って注視。丁寧に対話すること確認」などと述べたことで、円安の反応が加速していた。



日米の金利差が想定ほど早くは縮小しないとの見方を材料に円キャリー取引への意欲は強まっている模様。



USD/JPY 156.50 EUR/JPY 180.91

GBP/JPY 205.18 AUD/JPY 101.53



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

