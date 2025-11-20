日経225先物：20日0時＝850円高、4万9490円
20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比850円高の4万9490円と急騰。日経平均株価の現物終値4万8537.7円に対しては952.30円高。出来高は8395枚となっている。
TOPIX先物期近は3296ポイントと前日比47ポイント高、TOPIXの現物終値比は50.42ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49490 +850 8395
日経225mini 49485 +845 149841
TOPIX先物 3296 +47 10809
JPX日経400先物 29730 +435 529
グロース指数先物 679 +8 487
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3296ポイントと前日比47ポイント高、TOPIXの現物終値比は50.42ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49490 +850 8395
日経225mini 49485 +845 149841
TOPIX先物 3296 +47 10809
JPX日経400先物 29730 +435 529
グロース指数先物 679 +8 487
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース