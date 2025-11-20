　20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比850円高の4万9490円と急騰。日経平均株価の現物終値4万8537.7円に対しては952.30円高。出来高は8395枚となっている。

　TOPIX先物期近は3296ポイントと前日比47ポイント高、TOPIXの現物終値比は50.42ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49490　　　　　+850　　　　8395
日経225mini 　　　　　　 49485　　　　　+845　　　149841
TOPIX先物 　　　　　　　　3296　　　　　 +47　　　 10809
JPX日経400先物　　　　　 29730　　　　　+435　　　　 529
グロース指数先物　　　　　 679　　　　　　+8　　　　 487
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース