Â©»Ò¡Ö¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤ÇÅÅÏÃ¤Ï¥À¥á¤À¤è¡×ÌÂÏÇµÒ¡Ö¥Ï¥¡¡©¡ª¡×Êì¤ÏÎä¤ä´À¡£¤·¤«¤·°ìÅ¾ ¢ª¡Ø°Õ³°¤ÊÅ¸³«¡Ù¤Ë
¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Þ¥Êー¤ò¼é¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ËÀµ¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Êー¤Î°¤¤Âç¿Í¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¤É¤¦»ØÆ³¤¹¤ë¤«¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤ÏA»Ò¤¬ÍÄ¤¤Â©»Ò¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢ÌÂÏÇµÒ¤ÈÁø¶ø¤·¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹Æâ¤ÇÅÅÏÃ¤¹¤ëÌÂÏÇµÒ
Â©»Ò¤ÎÁÇÄ¾¤µ¤ÈÀµµÁ´¶¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÃí°Õ¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´í¸±¤Ê¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²ºÊØ¤ËºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿È¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁ±°¤ÎÊ¬ÊÌ¤Î¤Ä¤¯Âç¿Í¤Ë°é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤Û¤ê¤Û¤ê¤Û
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Yumeko. N
¸µÂç³Ø¿¦°÷¤Î¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡£Àì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²È»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¡£¤½¤ÎËµ¤é¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤äÆ±Î½¤«¤é¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¡¦¾Ò²ð¤òÃæ¿´¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¦¡£ÆÃ¤Ë»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤¿»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Æ»Ò¡¦²ÈÄí´Ä¶¤Î¥Æー¥Þ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢Æ±¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æµ»ö¤ò¼¹É®¡£