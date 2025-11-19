2025À¤³¦³¤±¿¾¦¿Í¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¢¹á¹Á¤Ç³«ºÅ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹á¹Á11·î19Æü¡ÛÃæ¹ñ¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤Ç17¡¢18Î¾Æü¡¢2025À¤³¦³¤±¿¾¦¿Í¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊWorld¡¡Maritime¡¡Merchants¡¡Forum¡¡2025¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£À¤³¦¤Î³¤±¿»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÀî¾å¤«¤éÀî²¼¤Þ¤Ç¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¹ñºÝ·ÐºÑËÇ°×¤Î¾ðÀª¤¬Ê£»¨¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢¶È³¦¤¬¤¤¤«¤Ë¹â¸úÎ¨¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¡Ë¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊý¸þ¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦¤ËµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ï17Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡Ö¹á¹Á³¤±¿¥¦¥¤¡¼¥¯2025¡×¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÎÂ¿¶±Ñ¡Ê¤ê¤ç¤¦¡¦¤·¤ó¤¨¤¤¡ËÃæ¹ñ¿ÍÌ±À¯¼£¶¨¾¦²ñµÄ¡ÊÀ¯¶¨¡ËÁ´¹ñ°Ñ°÷²ñÉû¼çÀÊ¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹á¹Á¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿·¤¿¤ÊÂÐ³°³«Êü¤Î¹¥µ¡¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂª¤¨¡¢°ìÊý¤Ç¤ÏÃæ¹ñÆâÃÏ¤Î³¤±¿´ë¶È¤¬¹ñºÝ»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥ë¡¼¥ëÂÎ·Ï¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¡¢Â¾Êý¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤ÎÎÉ¼Á¤Ê³¤±¿»ñ¸»¤ò¹á¹Á·ÐÍ³¤ÇÆâÃÏ¤Ë°ú¤¹þ¤à¤Ù¤¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤ÎÍû²ÈÄ¶¡Ê¤ê¡¦¤«¤Á¤ç¤¦¡Ë¹ÔÀ¯Ä¹´±¤Ï¡¢¹á¹Á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¥Çõ´ÉÍý¤äÍ»»ñ¡¢ÊÝ¸±¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀè¿ÊÅª¤Ê»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¹á¹ÁÁ¥¼çÀÕÇ¤Áê¸ßÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Î¥×¥ì¡¼¥È½üËë¼°¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹á¹Á¤Ç½é¤á¤ÆÃÏ¸µ¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯Á¥¼çÀÕÇ¤Áê¸ßÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ï¡¢¾·¾¦¶É½¸ÃÄ¤¬¼çÆ³¤·¡¢¹á¹ÁÆÃ¶èÀ¯ÉÜ±¿Í¢ÊªÎ®¶É¡¢¥Ü¥ë¥Á¥Ã¥¯¹ñºÝ³¤±¿¶¨µÄ²ñ¡ÊBIMCO¡Ë¡¢¹ñºÝ³¤±¿²ñµÄ½ê¡ÊICS¡Ë¡¢¹á¹ÁÁ¥¼ç¶¨²ñ¡ÊHKSOA¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç¼çºÅ¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ï¡¢21Ç¯¤Ë¹á¹Á¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Î³¤±¿¶È³¦¤Î¸òÎ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/µö½ÊÉÒ¡¢µöÏ¯¸®¡¢²¦ûÓ×Þ¡Ë