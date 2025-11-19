バスケットボール男子日本代表が１９日、２７年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア１次予選の初戦となる台湾戦（２８日、ジーライオンアリーナ神戸）に向けて練習を公開した。取材に応じたトム・ホーバス監督は、ポイントガードの新戦力の台頭を求めた。

「河村（勇輝）がシカゴにいて、佐々木（隆成）もけが。（テーブス）海もけがになったら、ペイントアタックができる選手が必要になる」

今夏のアジア杯で、日本はベスト８に届かず敗退。２８年ロサンゼルス五輪に向けて多くの戦術を試したが、チームに落とし込む時間が少なかったため、連係ミスを招きターンオーバーなどの課題を残した。

今回の合宿ではパリ五輪代表の富樫勇樹（千葉Ｊ）に加え、安藤誓哉（横浜ＢＣ）、斎藤拓実（名古屋）、ハーパージュニア（ＳＲ渋谷）、湧川颯斗（三遠）、瀬川琉久（千葉Ｊ）と計６人のポイントガードを招集。３年後の夢舞台に向けて多くの選手に経験を与えていくつもりだ。

今回の台湾戦は２７年Ｗ杯出場に関わる１戦で、五輪にもつながっていく。指揮官は「パリ五輪が終わってから、日本らしいバスケは続かなかった。でもこれからうちの旅が始まる。私のミッション。もっともっときれいなスムーズなバスケットをやりたい」と見据えた。

１次予選は台湾、韓国、中国と２試合ずつ対戦。２８日の台湾戦後は、１２月１日にアウェーで同国と２戦目を行う。