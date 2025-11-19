◆大相撲九州場所１１日目（１９日・福岡国際センター）

首位で並ぶ横綱・大の里（二所ノ関）が昇進３場所目で初めての連敗で２敗となり、優勝争いが混戦となってきた。すでに負け越しが決まっている小結・隆の勝（常盤山）にわずか１秒８で引き落とされた。 前日に初金星の東前頭５枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）が１敗の関脇・安青錦（安治川）を突き出した。横綱・豊昇龍（立浪）は２敗をキープ。トップで２敗の大の里、豊昇龍、安青錦を１差で義ノ富士、錦富士、時疾風の平幕勢が追う展開となった。

大の里は隆の勝より早めに手をついた立ち合いからのど輪で左足が流れ、右足も崩れた。引き落とされてパタリと腹ばいに。わずか１秒８。２敗目に土俵で一瞬顔をうずめるような姿をみせた。「下半身が伸びてしまった。しっかり左を使っていたつもりが攻められなかった」と強い悔しさがにじんだ。

初黒星となった前日の義ノ富士への金星配給を引きずった。八角理事長（元横綱・北勝海）は「手が付くのが早かった。足が付いていかなかった」と指摘。幕内後半戦の九重審判長（元大関・千代大海）も「仕切っている時の表情から固いと思った。所作から連敗したくないという気持ちが見えた。心と体が一致しなかった」と首をかしげた。大の里も支度部屋では厳しい表情のまま唇をかみしめた。